Η γυναίκα έπεσε θύμα ερωτικής απάτης μέσω διαδικτύου και έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 470.000 δολάρια.

Μία γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών έχασε το ποσό των 470.000 δολαρίων, ένα ποσό που είχε συγκεντρωθεί για τη συνταξιοδότησή της. Η ίδια, φαίνεται πως έπεσε θύμα ερωτικής απάτης μέσω διαδικτύου (romance scam).

Το πιο δύσκολο κομμάτι του προβληματισμού, είναι ότι η οικογένειά της δεν γνωρίζει τίποτα για την απώλεια του ποσού και για όσα είχαν συμβεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με το onswm.com, η υπόθεση παρουσιάστηκε στο podcast των Steve Rhode και Damon Day, μέσω του οποίου δόθηκε μία πλήρης περιγραφή για τα όσα βίωσε η 60χρονη.

Όπως αναφέρεται λοιπόν, η γυναίκα έστειλε τα χρήματά της σε έναν επιτήδειο, με τον οποίο είχαν δημιουργήσει από κοινού μία εικονική ερωτική σχέση, χωρίς η ίδια να γνωρίζει ότι πρόκειται για απάτη.

Τα χρήματα που κατατέθηκαν προέρχονταν κυρίως από το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα 401 (k), ένα ασφαλιστικό – επενδυτικό προϊόν (annuity), καθώς και τις προσωπικές της αποταμιεύσεις.

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Η γυναίκα, χωρίς να ξέρει τι την περιμένει, για να συγκεντρώσει το ποσό προχώρησε ακόμη και σε πρόωρες αναλήψεις από το συνταξιοδοτικό της πρόγραμμα.

Γεγονός που την έφερε αντιμέτωπη με πρόστιμα και φόρους.

Μία διαδικτυακή απάτη που οδήγησε σε ζημιά 470.000 δολαρίων

Όπως εξήγησε ο Steve Rhode, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουν και πρόσθετες φορολογικές συνέπειες, καθώς τα θύματα ερωτικών απατών δεν δικαιούνται αυτομάτως απαλλαγή από τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Οι δύο ειδικοί επισήμαναν επίσης, ότι τέτοιες απάτες δεν ξεκινούν απαραίτητα με ένα μεγάλο αίτημα για χρήματα.

Συνήθως, φαίνεται, πως εξελίσσονται σταδιακά, καθώς οι απατεώνες επιδιώκουν αρχικά να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους, δημιουργώντας μία αλληλεπίδραση που φαντάζει πραγματική.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι σε τέτοιες συνθήκες φαίνεται πως είναι κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που βιώνουν έντονα το συναίσθημα της μοναξιάς, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και άτομα που έχουν χάσει τους συντρόφους τους, ή δεν διαθέτουν πολλές και στενές κοινωνικές επαφές.

Η ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή, οδηγεί συχνά σε λανθασμένη κρίση, και μπορεί αν επιτρέψει σε επιτήδειους να τους εκμεταλλευτούν.

Η 60χρονη γυναίκα, σύμφωνα με το onswm.com έχει ήδη απευθυνθεί σε ομάδα υποστήριξης θυμάτων από διαδικτυακές απάτες, ωστόσο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις οικονομικές συνέπειες και συναισθηματικές επιβαρύνσεις λόγω της απώλειας.

Οι ερωτικές απάτες, δεν αφορούν μόνο την απώλεια χρημάτων. Πέρα από την οικονομική ζημιά, τα θύματα έρχονται αντιμέτωπα και με βαθιά συναισθηματική επιβάρυνση.