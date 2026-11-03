Ο πρωθυπουργός απάντησε στα χθεσινά «πυρά» του Αλέξη Τσίπρα από την Καλαματά, απ' όπου τον χαρακτήρισε «αρχιερέα της διαφθοράς». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, σε συνέντευξή του στον Alpha 989, στην ακρίβεια, στη φορολογία και φυσικά στις επικείμενες εκλογές.

Μείωση του ΦΠΑ από το 24% που είναι σήμερα, στο 13% στα προϊόντα περιόδου προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9. Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε, επίσης, ότι υπάρχει σκέψη να φορολογηθούν τα κλειστά ακίνητα και να τεθούν επιπλέον περιορισμοί για τη βραχυχρόνια μίσθωση στις πρωτεύουσες των νησιών.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς», αφήνοντας αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν απέφυγε να απαντήσει και στις επικρίσεις των Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική.

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της. Τέλος, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου θα προχωρήσει, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά:

Για τη φράση «αρχιερέα της διαφθοράς» που είπε ο Αλέξης Τσίπρας

«Από το 2023 είχα επισημάνει την ανάγκη για διαφάνεια παντού. Έχουμε να επιδείξουμε σημαντικές επιτυχίες. Οι τελευταίες υποθέσεις έχουν πίσω της δουλειά και πολιτική βούληση. Λοιδορήθηκε το ελληνικό FBI. Δεν υπήρχαν τέτοιες υποθέσεις πριν από το 2019; Προφανώς υπήρχαν. Δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτές τις υποθέσεις όταν ήταν κυβέρνηση. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου έβγαλε όλο το βαρύ έγκλημα από τις φυλακές και άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα. Αυτός με αποκαλεί αρχιερέα της διαφθοράς. Δεν περιμένω να το πάρει πίσω όπως ο Καραμανλής. Οφείλει να απαντήσει γιατί κράτησε, τότε, τη Βουλή ανοιχτή. Ποια γραμμάτια εξαργύρωσε. Ο κ. Τσίπρας μου επιτίθεται από το 2016 και τα δημοσιογραφικά του φερέφωνα. Εμένα την οικογένεια μου, δεν του βγήκε σε καλό. Κάποιος να του πει ότι το rebranding είναι επανατοποθέτηση προϊόντος. Είμαι συνηθισμένος σε επιθέσεις, δεν δίνω σημασία».

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Για την ανανέωση της θητείας Πιτσιλή

«Η ΑΑΔΕ έχει κάνει σημαντική δουλειά. Έχουμε πολλά ηλεκτρονικά συστήματα που εντοπίζουμε τη φοροδιαφυγή. Δεν θα σας πω ότι όλοι οι υπάλληλοι είναι έντιμοι. Δεν συγκαλύψαμε κάτι. Έχω ζητήσει να φτάνουν οι υποθέσεις μέχρι τέλους. Καλώς τα κάνουμε. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε ουσιαστικά από το 2023. Πάντα θα υπάρχουν επιτήδειοι».

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

«Δεν ξέρω τι θα γίνει, βλέπω τις δημοσκοπήσεις. Κυρίως το ζήτημα είναι η εσωτερική πολιτική. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν μεγάλο βάθος. Μια αλλαγή στο Κογκρέσο δεν θα είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

«Βόμβα» για φορολόγηση κλειστά ακίνητα

«Τρέχουν προγράμματα για το Στεγαστικό. Μπορείς να πάρεις μέχρι 36.000 ευρώ αν έχεις ένα κλειστό διαμέρισμα για να το βγάλεις ξανά στην αγορά. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι γενναιόδωρα. Έχεις ένα κίνητρο παραπάνω. Άμα ο άλλος έχει την πολυτέλεια να έχει ένα κλειστό ακίνητο, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Είναι μια σκέψη να φορολογηθούν τα κλειστά ακίνητα. Υπάρχουν πολλά έργα που προχωράνε. Το Κράτος δεν μπορεί να χτίσει πολλά ακίνητα. Το ΠΑΣΟΚ λέει πολλά.

Για το πρόβλημα στέγασης στα νησιά

«Οι περαιτέρω περιορισμοί είναι κάτι που εξετάζουμε. Πάει ένας γιατρός σε ένα νησί, δεν μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βάλει πλάτη; Σε κάποιες περιοχές φτιάξαμε σπίτια. Στα Ψαρά υπάρχουν σπίτια για τους γιατρούς. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει πλήρως τα προβλήματα. Εξετάζουμε την περαιτέρω επέκταση των περιορισμών στο AirBNB».

Ακρίβεια, φόροι, ΦΠΑ στα τρόφιμα

«Έχουμε μειώσει αρκετά. Οι μεγαλύτερες μειώσεις στο ΦΠΑ θα δημιουργούσαν μεγάλες τρύπες στα δημοσιονομικά. Έχουμε κάνει μειώσεις, θέλουμε κι άλλες στοχευμένες. Προϊόντα περιόδου είναι στο 24%. Είναι μια επιπλέον επιβάρυνση για τις γυναίκες. Έδωσα εντολή στο νομοσχέδιο, να μειωθεί στο 13% για να εναρμονιστεί με τις πάνες και το βρεφικό γάλα. Θα υπάρχει μια μείωση. Είναι μια μικρή ελάφρυνση.

Φόροι στα καύσιμα

«Μπορεί να ακούγεται απλό η μείωση του φόρου, αλλά δεν είναι. Αν μπορούσα δεν θα το έκανα; Δώσαμε τις ανάσες που αντέχει ο προϋπολογισμός. Ο Τσίπρας μας έλεγε θα σκίσω τα μνημόνια. Δεν απέχουν πολύ αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Ελλείψεις στην Παιδεία – Σχολικά βιβλία

«Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πέρυσι. Από του χρόνου ξεκινάει το πολλαπλό βιβλίο, θα έχουμε νέα βιβλία που θα μπορούν να επιλέξουν οι καθηγητές, έχουμε διαδραστικούς πίνακες, έχουμε κάνει παρεμβάσεις. Φτιάχνονται 17 σχολεία, κάνουμε παρέμβαση στις υποδομές. Η συντήρηση των σχολείων είναι αρμοδιότητα των δήμων. Υπάρχουν ζητήματα με τα οικονομικά, αλλά κάποιοι δήμοι κάνουν πλατείες αντί για σχολεία».

Γκράβα

«Γίνεται έργο ενεργειακής αναβάθμισης. Κάποιες παρεμβάσεις ενδεχομένως να γίνουν και μέσα στα Χριστούγεννα. Για παράδειγμα οι τουαλέτες».

Αν δεν έχει αυτοδυναμία η ΝΔ στις πρώτες εκλογές

«Ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες δύο φορές με ψηλότερα ποσοστά από τις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας με άλλα κόμματα στα δεξιά μας. Όλα τα κόμματα. Ο ενδεχόμενος δυνητικός κυβερνητικός εταίρος έχει πάρει συνεδριακή απόφαση. Δεν είπε ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία καθίσταται μονόδρομος. Ο λαός θα υποδείξει πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Η ΝΔ εξασφαλίζει τη σταθερότητα σε ένα ταραγμένο περιβάλλον και τις προϋποθέσεις για να πάει η χώρα μπροστά».

Για το ποια θα είναι η προτεραιότητα του αν κερδίσει τις εκλογές

«Να αναπτύσσεται η οικονομία, να μειώνονται οι φόροι και να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα. Εφόσον η οικονομία μπορεί να αποδίδει, μπορούν να αυξηθούν και οι μισθοί. Το 2023 όσα είπα για τους μισθούς τα έκανα. Τους πολέμους δεν τους κάναμε εμείς. Είμαστε 7,5 χρόνια στη διακυβέρνηση. Από την πανδημία και μετά δεν είναι κανονικοί καιροί. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Σε αυτούς τους καιρούς ποιος πρέπει να κυβερνάει; Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης; Ο Τσίπρας; Ο Ανδρουλάκης; Η Κωνσταντοπούλου;»

Ηλεκτρική διασύνδεση

«Το καλώδιο θα προχωρήσει. Άδεια για το καλώδιο θα δώσουν οι ελληνικές αρχές και τα υπόλοιπα θα τα δούμε αργότερα. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, ούτε θα μπω σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες».

Κώστας Καραμανλής – Αντώνης Σαμαράς

«Μπήκα στην πολιτική το 2004, ως βουλευτής του Κώστα Καραμανλή. Σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς. Μόνο αυτοί ξέρουν πόσο δύσκολες είναι οι αποφάσεις που πήραν. Ο Σαμαράς δεν θυμάται πώς διαχειρίστηκε την Τουρκία επί των ημερών του. Δεν έχει αλλάξει η πολιτική της Τουρκίας. Όταν βρίσκονται μακριά από την εξουσία να θυμούνται τι έκαναν και οι ίδιοι. Καλώς μιλούσε με τον κ. Ερντογάν. Μιλάω με τον κ. Καραμανλή. Σέβομαι τις απόψεις τους, δεν συμφωνώ με όλες, αλλά τις ακούω με προσοχή».

«Αντίπαλος μου είναι τα προβλήματα, όχι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης»

«Μία είναι η κάλπη. Ένας τρόπος υπάρχει να μην έχουμε δεύτερες εκλογές, είναι να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Με θάρρος έθεσα και τον στόχο και τον κατώτατο πήχη. Ρωτήστε τον κ. Ανδρουλάκη, θέλει να είναι πρώτος. Αν είναι τρίτος, τι θα κάνει το βράδυ των εκλογών; Είναι πιο πιθανό να είναι η ΝΔ αυτοδύναμη από το να είναι ο κ. Ανδρουλάκης πρώτος.

Ο κ. Τσίπρας αγωνίζεται για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αντίπαλός μου είναι τα προβλήματα, ο εφυσυχασμός, οι συμπεριφορές που μπορεί να ενοχλούν τους πολίτες. Μετά από 7,5 χρόνια υπάρχει μια αίσθηση κούρασης. Αναφέρομαι σε όλα τα στελέχη. Κερδίσαμε δύο εκλογές χωρίς να ασχολούμαι πολύ με τους πολιτικούς μου αντιπάλους».

Απαγόρευσης πρόσβασης των παιδιών στα social media

«Είναι δύσκολο, αλλά είναι ουσιαστικό. Ο κ. Ανδρουλάκης παίζει το παιχνίδι των μεγάλων πλατφορμών. Το 80% της κοινωνίας το στηρίζει. Πώς να συνεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ όταν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό;»

Για την τοξικότητα στον πολιτικό λόγο

«Δεν φταίει ποτέ ένας. Όταν τα πνεύματα οξύνονται, μπαίνεις στον πειρασμό να πεις μια κουβέντα παραπάνω. Η πλειοψηφία των πολιτών δεν θέλει καυγάδες. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Όταν βλέπει ο κόσμος να τσακώνονται πολιτικοί, αλλάζει κανάλι».