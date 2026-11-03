Να τρέχουν για την κυβέρνηση και όχι για τον εαυτό τους κάλεσε ο πρωθυπουργός τους υπουργούς - Στο μέτρο του εφικτού η στήριξη της κυβέρνησης στα νοικοκυριά.

Να «χρυσώσει» πτυχές της πραγματικότητας επιχείρησε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό Συμβούλιο.

Από το γεγονός ότι οι υπουργοί έχουν ξεχυθεί στους δρόμους προς άγραν ψήφου με την κυβέρνηση να υπολειτουργεί… μέχρι τη σκληρή αλήθεια ότι οι πολίτες θα πληρώσουν το μάρμαρο της νέας ενεργειακής ακρίβειας.

Τράβηξε τα… λουριά στους υπουργούς που κυνηγούν τον σταυρό

Ο Κ. Μητσοτάκης θέλει να περάσει το μήνυμα στους πολίτες ότι η κυβέρνηση δεν έχει κατεβάσει τα μολύβια. Παρότι το μισό υπουργικό Συμβούλιο μοιράζει πλέον τον χρόνο του. Ανάμεσα στα υπουργικά καθήκοντα και τους ψηφοφόρους. Με αποκορύφωμα τους «δελφίνους» που με διάφορα προσχήματα να αλωνίζουν ανά την Ελλάδα.

Έτσι ο πρωθυπουργός θεώρησε σκόπιμο να τραβήξει λίγο τα… λουριά σε όσους υπουργούς τρέχουν για τον εαυτό τους και όχι για την προβολή του κυβερνητικού έργου.

«Αναγνωρίζω απόλυτα τον πειρασμό του προεκλογικού «κυνηγιού» για τον σταυρό. Νομίζω ότι αυτό, ειδικά για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα τώρα είναι το «κυνήγι» του κυβερνητικού αποτελέσματος» τους είπε ο πρωθυπουργός.

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Προειδοποίηση άνευ αντικρίσματος

Αν με ρωτήσετε τι πρακτικό αποτέλεσμα θα έχει η προτροπή του πρωθυπουργού, θα σας γελάσω. Από την στιγμή που ανασχηματισμός δεν προβλέπεται να γίνει και ενόσω ο ανταγωνισμός των πρωτοκλασάτων υπουργών για την πρωτιά, την σειρά εκλογής και την ίδια την εκλογή δεν πρόκειται να κοπάσει. Τουναντίον.

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση πληρώνει το γεγονός ότι έχει ..σφυρίξει την προεκλογική περίοδο πριν από το καλοκαίρι. Όταν «φλέρταρε» με την ιδέα να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες τον Σεπτέμβριο. Έκτοτε το… ποτάμι του σταυρού δεν γυρίζει πίσω. Με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δίνει πρώτος το σήμα με σειρά περιοδειών.

Αντιφατικά τα μηνύματα σε υπουργούς και βουλευτές

Και μόλις χθες το απόγευμα ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενώπιον της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας στη Ν.Δ. για να σηματοδοτήσει την προεκλογική κομματική μάχη.

Και κάπως έτσι η πραγματικότητα με το μήνυμα «δουλειάς» που εκπέμπει ο πρωθυπουργός να έρχονται σε σύγκρουση.

Να απομονώσει το… φυτίλι των εξεγέρσεων στην Δύση επιχειρεί η κυβέρνηση

Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί, επίσης, καιρό τώρα να απομονώσει το… φυτίλι που έχει ανάψει σε όλη την Δύση. Οι σοβαρές ενεργειακές συνέπειες των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν ανέδειξαν την αδυναμία των συστημικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν ακρίβεια και ανισότητες. Με τις αντισυστημικές δυνάμεις να παίρνουν ..κεφάλι προκαλώντας κοινωνικές εξεγέρσεις. Και με τις εικόνες των κινητοποιήσεων να κυριαρχούν στην Ευρώπη. Κινητοποιήσεις που πολλές φορές συνοδεύονται από επεισόδια και ακραίους βανδαλισμούς.

Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει τον Χειμώνα να στηρίξει ουσιαστικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Γεγονός που την γεμίζει ανησυχία ενόψει εκλογών.

Ποιος θα πληρώσει το… μάρμαρο της ακρίβειας

Έτσι προσπαθεί να «χρυσώσει» το χάπι της ακρίβειας που θα κληθούν να καταπιούν οι ψηφοφόροι.

Η στρατηγική του Μαξίμου στηρίζεται σε δύο παραδοχές.

Πρώτη παραδοχή ότι θα στηρίξει τα νοικοκυριά στο μέτρο του εφικτού. «Τα μέτρα που παίρνουμε ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν. Ότι μπορούμε κάνουμε και ευτυχώς τα αποθέματα που έχουμε μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους» είπε στο υπουργικό.

Ένα μικρό μέρος της ακρίβειας θα καλύψει η κυβέρνηση - Τα υπόλοιπα οι πολίτες

Τι είπε με απλά λόγια ο Κ. Μητσοτάκης; Ότι ένα μικρό μέρος της ολοένα και αυξανόμενης ακρίβειας θα καλύψει η κυβέρνηση. Και αυτό μέχρι στιγμής περιορίζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Διότι για την αύξηση του ρεύματος και του φυσικού αερίου δεν γίνεται καμία κουβέντα. Ούτε για την ακρίβεια που περνάει με ταχύτητα φωτός σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

«Η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία»

Δεύτερη παραδοχή ότι η Ελλάδα δεν είναι Γαλλία. Ή Ισπανία. Ή Ιταλία… Γιατί; Διότι - σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρωθυπουργού- πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Μπαίνουν σε επιτήρηση και αναγκάζονται να παίρνουν μέτρα λιτότητας. Ενώ η Ελλάδα έχει βγει από αυτό το «σπιράλ» και δεν κινδυνεύει με επιτήρηση.

Μπαλάκι η ευθύνη για τυχόν επεισόδια στην αντιπολίτευση

Το μήνυμα της κυβέρνησης σαφές. Οι Έλληνες δεν έχουν λόγο να επαναστατήσουν όπως άλλοι λαοί. Και αν έχουν τέτοια διάθεση στο μέλλον αυτή θα οφείλεται σε μέρος της αντιπολίτευσης που θέλει να δει - κατά τον πρωθυπουργό - τέτοιες εικόνες επεισοδίων και στην Ελλάδα.

«Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω, καθώς η Ελλάδα ακολουθεί μία διαφορετική τροχιά» είπε ο Κ. Μητσοτάκης στο υπουργικό και κατέληξε «Η Ελλάδα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αυτή τη διεθνή κρίση χωρίς να καταφεύγει σε περιορισμό των κοινωνικών δαπανών. Αντίθετα, συνεχίζει, στο μέτρο του εφικτού, να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, να ελαττώνει τα φορολογικά βάρη».

Οι θυσίες της προηγούμενης δεκαπενταετίας δεν μετράνε;

Αν καταλάβαμε σωστά το μήνυμα της κυβέρνησης μάλλον πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που θα πληρώσουμε από την τσέπη μας μόνο την σημερινή κρίση. Αφού δεν θα έχουμε επιπλέον περικοπές. Και οι περικοπές που είχαμε σε όλη την προηγούμενη δεκαπενταετία δεν μετράνε;