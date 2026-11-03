Αντιμέτωπος με κακουργηματικές κατηγορίες άνδρας στη Νέα Υόρκη για οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένου.

Ένας άνδρας από τη Νέα Υόρκη βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να απέσπασε χιλιάδες δολάρια από ηλικιωμένο κάτοικο της κομητείας Κάμπρια στην Πενσιλβάνια, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη κατάστασή του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τόμας Γουίλιαμ Ρέντι, από το Άμιτιβιλ της Νέας Υόρκης, κατηγορείται για οικονομική εκμετάλλευση ηλικιωμένου ή ατόμου που εξαρτάται από τρίτους για τη φροντίδα του, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο Ρέντι και η μητέρα του, Ντέμπορα Λιν Κένι, εκμεταλλεύτηκαν την ευάλωτη κατάσταση του θύματος, το οποίο παρουσίαζε σημάδια γνωστικής έκπτωσης.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025, όταν συγγενείς του ηλικιωμένου εξέφρασαν ανησυχίες τόσο για τη συμπεριφορά του όσο και για την οικονομική του κατάσταση. Όπως ανέφεραν στις αρχές, ο ηλικιωμένος παρουσίαζε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, ενώ το υπόλοιπο του τραπεζικού του λογαριασμού είχε μειωθεί σημαντικά.

Οι συγγενείς ανέφεραν ότι ο Ρέντι και η Κένι έκαναν συχνά ταξίδια από τη Νέα Υόρκη στην Πενσιλβάνια μετά την επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στην οποία υποβλήθηκε ο ηλικιωμένος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα αναλήφθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του θύματος περίπου 40.000 δολάρια, συχνά σε χρονικές περιόδους κατά τις οποίες ο Ρέντι και η Κένι φέρονται να βρίσκονταν στην περιοχή.

Η αστυνομία αναφέρει ότι τα τραπεζικά αρχεία κατέγραψαν πολλαπλές αναλήψεις μετρητών, εμβάσματα και επιταγές αξίας χιλιάδων δολαρίων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί έλαβαν επίσης καταθέσεις από μάρτυρες, οι οποίοι ανέφεραν ότι είχαν δει τον ηλικιωμένο σε ευάλωτη κατάσταση παρουσία του Ρέντι και της Κένι.

Με πληροφορίες από AOL