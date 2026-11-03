Οι ίδιοι πέρασαν σιωπηλοί, με σκυμμένα κεφάλια, χωρίς να απαντήσουν στις φωνές.

Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 10 το πρωί οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, συγκεντρώνοντας χρήματα μέσω εράνων για την ενίσχυση άρρωστων παιδιών.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απολογούνται σήμερα βρίσκονται η σύντροφος του ιδρυτή της οργάνωσης, Φιρινίδη, ο αδελφός της, καθώς και δύο ακόμη στελέχη της ΜΚΟ. Ο ίδιος ο επικεφαλής της οργάνωσης αναμένεται να απολογηθεί τελευταίος, την προσεχή Πέμπτη.

Κατά την άφιξή τους στα δικαστήρια, οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις έντονες αντιδράσεις πολιτών, οι οποίοι τους αποδοκίμασαν φωνάζοντας «δεν ντρέπεστε γι’ αυτά που κάνατε;». Οι ίδιοι πέρασαν σιωπηλοί, με σκυμμένα κεφάλια, χωρίς να απαντήσουν στις φωνές.

Σχεδόν 4 εκατ. ευρώ συγκεντρώθηκαν για 34 οικογένειες

Τα στοιχεία της δικογραφίας αποτυπώνουν το μέγεθος της φερόμενης οικονομικής απάτης. Ειδικότερα, από τον έλεγχο σε δείγμα 34 οικογενειών προκύπτει ότι, ενώ συγκεντρώθηκαν μέσω των εράνων σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ, στους πραγματικούς δικαιούχους φέρεται να έφτασε μόλις το ποσό των 1,1 εκατομμυρίων ευρώ.

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Αντίθετα, περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι ιδιοποιήθηκαν τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Για τη διακίνηση και τη νομιμοποίηση των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν εικονικές εταιρείες, πλαστά παραστατικά, αλλά και στοιχηματικοί λογαριασμοί, μέσα από ένα δίκτυο οικονομικών συναλλαγών που είχε ως στόχο να αποκρύψει την προέλευση των ποσών.

Έρευνα και για χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών ομάδων και στημένα παιχνίδια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάσταση της υπόθεσης που αφορά τον χώρο του ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέρος των χρημάτων που φέρεται να προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες, ποσό που υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, εκτιμάται ότι διοχετεύτηκε στη χρηματοδότηση δύο τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων στην Πιερία.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν χρήματα για την εξαγορά διαιτητών και τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται, με τις απολογίες των κατηγορουμένων να αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και στη διαδρομή των χρημάτων που συγκεντρώνονταν στο όνομα παιδιών και οικογενειών που είχαν ανάγκη.