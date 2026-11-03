Για ισορροπημένες επιδόσεις εντός και εκτός δρόμου.

Η Continental διευρύνει τη γκάμα των all-terrain ελαστικών της με το νέο CrossContact A/T², ένα all-season ελαστικό που αναπτύχθηκε για οδηγούς SUV, οχημάτων 4x4 και pick-up, οι οποίοι χρειάζονται αξιόπιστη απόδοση, τόσο στην άσφαλτο, όσο και σε απαιτητικές off road συνθήκες. Το CrossContact A/T² έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ισορροπημένο συνδυασμό πρόσφυσης, αντοχής και πρόσφυσης σε μικτές επιφάνειες, διατηρώντας παράλληλα προβλέψιμη οδική συμπεριφορά στην καθημερινή οδήγηση. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, από τις καθημερινές μετακινήσεις έως διαδρομές σε χαλίκι, άμμο, λάσπη και ανώμαλο έδαφος.

Στόχος του CrossContact A/T² είναι η δημιουργία ενός ελαστικού που αποδίδει αξιόπιστα σε περιβάλλον εκτός δρόμου, παραμένοντας, ταυτόχρονα, σταθερό και ελεγχόμενο στην καθημερινή οδήγηση. Αυτό απαίτησε προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στην επιθετική σχεδίαση του πέλματος, τη σύνθεση της γόμας και τη δομική ενίσχυση, ώστε να εξασφαλίζεται ανθεκτικότητα χωρίς να θυσιάζεται η προβλέψιμη οδική συμπεριφορά.

Έμφαση στην πρόσφυση σε μεταβαλλόμενες επιφάνειες

Βασική προτεραιότητα κατά την εξέλιξη του CrossContact A/T² ήταν η αξιόπιστη πρόσφυση σε συνθήκες εκτός δρόμου, χωρίς όμως συμβιβασμούς στον έλεγχο του οχήματος κατά την οδήγηση στην άσφαλτο. Το ελαστικό διαθέτει επιθετικό σχεδιασμό και αυξημένο βάθος πέλματος με υψηλό αυλακώσεων, χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στο πέλμα να «δουλεύει» αποτελεσματικά σε χαλαρές επιφάνειες και να διατηρεί την επαφή όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Οι βαθύτερες ακμές πρόσφυσης και η ενισχυμένη γεωμετρία των μπλοκ του πέλματος υποστηρίζουν την πρόσφυση και τη σταθερότητα, ιδιαίτερα σε χαλίκι και ανώμαλο έδαφος.

Παράλληλα, η προσαρμοζόμενη σχεδίαση του πέλματος έχει στόχο τη σταθερή επαφή με το οδόστρωμα, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ολίσθησης των τροχών και στην προβλέψιμη συμπεριφορά του οχήματος σε βρεγμένη και στεγνή άσφαλτο.

Ενισχυμένη κατασκευή για ανθεκτικότητα εκτός δρόμου

Για να ανταποκριθεί στις αυξημένες μηχανικές καταπονήσεις της εκτός δρόμου οδήγησης, η Continental έχει εξοπλίσει το CrossContact A/T² με ενισχυμένο πλευρικό τοίχωμα και στιβαρή σχεδίαση στην εξωτερική περιοχή του ώμου. Τα στοιχεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την αντοχή σε κοψίματα, αποκολλήσεις μικρών τμημάτων της γόμας και χτυπήματα από πέτρες, ρίζες ή τραχιές επιφάνειες.

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Επιπλέον, η άκαμπτη διάταξη των μπλοκ του πέλματος μειώνει τον κίνδυνο διάτρησης, εκδορών και ζημιών στα πλευρικά τοιχώματα, συμβάλλοντας στην αυξημένη ανθεκτικότητα και υποστηρίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε απαιτητικές συνθήκες εκτός δρόμου.

Ειδική γόμα για σταθερή πρόσφυση

Το CrossContact A/T² χρησιμοποιεί μια ειδικά εξελιγμένη γόμα για χρήση από οχήματα 4x4, σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει σταθερή πρόσφυση σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών και επιφανειών κύλισης. Η σύνθεση διατηρεί την ελαστικότητά της σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, ενώ παρέχει σταθερή απόδοση σε βρεγμένες και στεγνές συνθήκες. Σε συνδυασμό με τα αυτοκαθαριζόμενα στοιχεία του πέλματος, το ελαστικό συμβάλλει στην απομάκρυνση λάσπης και πέτρας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την πρόσφυση.

Το CrossContact A/T² θα είναι αρχικά διαθέσιμο σε 9 διαστάσεις, για ζάντες από 15 έως 17 ίντσες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε SUV, 4x4, ηλεκτρικά οχήματα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.