Αναρτήθηκαν τα Τέλη Κυκλοφορίας στο myCar της ΑΑΔΕ.

Αναρτήθηκαν στη σελίδα mycar της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.

Ούτε φέτος δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Από πέρσι εφαρμόζεται κλιμακωτό σύστημα προστίμων.

Αναλυτικά τα πρόστιμα:

Αν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και 31 Ιανουαρίου 2027, επιβάλλεται προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών κυκλοφορίας 2026.

Αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2027, η προσαύξηση ανέρχεται σε 50%.

Από 1η Μαρτίου 2026, τα τέλη κυκλοφορίας διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι και εφέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα. Η συγκεκριμένη διαδικασία απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2027 υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Από την εφαρμογή myCAR, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχετε τη δυνατότητα να:

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Θέσετε σε ψηφιακή ακινησία/κυκλοφορία το όχημά σας, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθείτε τη ΔΟΥ σας.

Κατεβάσετε το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβετε βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.

Άρετε την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσετε τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.

Ενημερωθείτε για πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας.

Αιτηθείτε την απαλλαγή πληρωμής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας για εσάς ή για ανήλικα τέκνα σας, να ανακτήσετε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις και να εκτυπώσετε τη σχετική βεβαίωση απαλλαγής πληρωμής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.