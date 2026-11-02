Το πλαφόν θα ενεργοποιείται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα φθάνουν ακόμη και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ανώτατο όριο στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης σχεδιάζει να επιβάλει η Γερμανία, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας. Το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία των πολιτών από τις υπερβολικές αυξήσεις στα καύσιμα, ενώ προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Σύμφωνα με το Focus, το πλαφόν θα ενεργοποιείται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα φθάνουν ακόμη και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Πότε θα ενεργοποιείται το πλαφόν στα καύσιμα

Καθοριστικό κριτήριο θα αποτελεί η εξέλιξη των τιμών για τρεις συνεχόμενες ημερολογιακές εβδομάδες. Συγκεκριμένα, εάν οι αυξήσεις στη Γερμανία υπερβαίνουν πάνω από 5% τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθεμία από αυτές τις εβδομάδες, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορεί να επιβάλει ανώτατες τιμές.

Ο υπολογισμός θα βασίζεται στις μέσες τιμές καταναλωτή, εξαιρουμένων των φόρων και των επιβαρύνσεων, όπως δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο «Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου» και η ανάλυση θα ξεκινήσει με τα δεδομένα για τη δεύτερη πλήρη ημερολογιακή εβδομάδα του 2027

Η σύγκριση θα βασίζεται στις μέσες τιμές καταναλωτή χωρίς φόρους και επιβαρύνσεις, όπως δημοσιεύονται στο εβδομαδιαίο δελτίο πετρελαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει με τα στοιχεία της δεύτερης πλήρους ημερολογιακής εβδομάδας του 2027.

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Μέχρι να ενεργοποιηθεί το μέτρο, η αρμόδια υπηρεσία διαφάνειας της αγοράς καυσίμων θα ελέγχει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Πώς θα καθορίζονται οι ανώτατες τιμές

Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει συγκεκριμένη τιμή ανά λίτρο. Ο ακριβής τρόπος υπολογισμού θα καθοριστεί με κανονιστική πράξη, βάσει αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων.

Στον υπολογισμό ενδέχεται να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς τιμές καυσίμων, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα έξοδα μεταφοράς, τα περιθώρια εμπορίας και διανομής, καθώς και οι φόροι.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα διαφοροποίησης του πλαφόν ανάλογα με το είδος καυσίμου, την περιοχή ή το πρατήριο. Ειδικές εξαιρέσεις θα μπορούσαν να αφορούν πρατήρια αυτοκινητοδρόμων, νησιωτικές περιοχές και πρατήρια ανεφοδιασμού σκαφών.

Δυνατότητα διαφορετικού πλαφόν ανά περιοχή

Οι κυβερνήσεις των γερμανικών κρατιδίων θα μπορούν να καθορίζουν δικά τους ανώτατα όρια τιμών, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από το πανεθνικό πλαφόν. Η ρύθμιση θα αφορά συγκεκριμένες περιφέρειες, πόλεις ή ακόμη και ταχυδρομικές ζώνες.

Βασική προϋπόθεση παραμένει η διασφάλιση της επάρκειας καυσίμων. Το πλαφόν δεν θα πρέπει να προκαλεί ελλείψεις ούτε να καθιστά οικονομικά ασύμφορη την εισαγωγή καυσίμων.

Πρόστιμα έως 5 εκατομμύρια ευρώ

Το σχέδιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις:

Έως 100.000 ευρώ για πρατηριούχους που παραβιάζουν το επιβαλλόμενο ανώτατο όριο.

Έως 500.000 ευρώ για υπευθύνους επιχειρήσεων που καθορίζουν τις τιμές σε περισσότερα πρατήρια.

Έως 5 εκατομμύρια ευρώ για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, υπό συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις.

Προσωρινό μέτρο με διάρκεια έως τρεις μήνες

Το πλαφόν σχεδιάζεται ως προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης κρίσεων και, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μπορεί να έχει ισχύ για διάστημα έως τριών μηνών. Εάν προκύψει κίνδυνος για τον εφοδιασμό, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή τα κρατίδια θα έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν την εφαρμογή των περιορισμών.

Προς το παρόν, πρόκειται για σχέδιο νόμου του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, το οποίο πρέπει να ακολουθήσει την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία. Επομένως, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί ούτε η εφαρμογή του μέτρου ούτε οι συγκεκριμένες ανώτατες τιμές των καυσίμων.

Με πληροφορίες από Focus