Οι αυξημένες τιμές, το κόστος ζωής, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και η δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων.

Ένα ακόμη Σαββατοκύριακο έντονης κοινωνικής κινητοποίησης ξεκινά στην Ευρώπη, με τη Γαλλία να βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο συνεχόμενο κύμα μαζικών διαδηλώσεων και τη Γερμανία να προετοιμάζεται για συγκεντρώσεις που οργανώνονται κυρίως από νέους.

Οι αυξημένες τιμές, το κόστος ζωής, οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και η δυσαρέσκεια για τις κυβερνητικές πολιτικές βρίσκονται στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, με τις Αρχές να λαμβάνουν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποφευχθεί επανάληψη των επεισοδίων προηγούμενων εβδομάδων.

Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί και περίπου 150 διαδηλώσεις

Σύμφωνα με τον Guardian, η γαλλική κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες ενόψει των 150 διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί σε ολόκληρη τη χώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών εκφράζει ανησυχία για πιθανή επανάληψη των εκτεταμένων επεισοδίων και λεηλασιών που σημειώθηκαν στις 17 Οκτωβρίου. Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές έχει προειδοποιήσει για ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο διατάραξης της δημόσιας τάξης, τονίζοντας ότι οι Αρχές θα αντιδράσουν αποφασιστικά σε περιστατικά βίας.

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Στο Παρίσι, πολλές επιχειρήσεις έχουν τοποθετήσει προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες τους, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ περιορισμοί πρόσβασης σε κεντρικά σημεία της πόλης κατά τις νυχτερινές ώρες.

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Απαγορεύσεις διαδηλώσεων στο κέντρο του Παρισιού

Ιδιαίτερα αυστηρά είναι τα μέτρα στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, όπου οι αστυνομικές Αρχές δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή δύο προγραμματισμένων πορειών στο κέντρο. Η διαδρομή που εγκρίθηκε περιορίζεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, από την Πορτ ντε Μπανιολέ μέχρι την Πορτ ντε Σαραντόν. Οι διοργανωτές είχαν ζητήσει να πραγματοποιηθεί πορεία από την πλατεία της Βαστίλης προς την πλατεία του Έθνους, ωστόσο οι Αρχές επέμειναν στον αποκλεισμό της συγκεκριμένης διαδρομής, με την υπόθεση να φτάνει μέχρι το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί νυχτερινοί περιορισμοί πρόσβασης στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ και στην περιοχή Λε Αλ, ενώ για ασυνόδευτους ανηλίκους ισχύει ειδική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 στην περιοχή των Ηλυσίων Πεδίων.

Προειδοποίηση για τις μάσκες του Halloween

Το γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις συμπίπτουν με το Halloween δημιουργεί επιπλέον προβληματισμό στις γαλλικές Αρχές. Ο Λοράν Νουνιές προειδοποίησε ότι οι αποκριάτικες μεταμφιέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την απόκρυψη της ταυτότητας ατόμων που σκοπεύουν να προκαλέσουν επεισόδια. Όπως διευκρίνισε, η απόκρυψη του προσώπου σε δημόσιο χώρο με παράνομη πρόθεση μπορεί να επιφέρει πρόστιμο 150 ευρώ. Την ίδια στιγμή, διαδηλωτές εμφανίστηκαν στο Παρίσι με κοστούμια Halloween και πλακάτ με πολιτικά και κοινωνικά συνθήματα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν ελέγχους σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας.

Γερμανία: Κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις

Την ίδια ώρα, μεγάλο κύμα διαδηλώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Γερμανία, με την πρωτοβουλία «Gen Z regelt» να καλεί σε κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι μπορεί να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, η προστασία του κλίματος και η αντίθεση στα σχέδια επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί μεταξύ άλλων στο Βερολίνο, τη Φρανκφούρτη, το Μόναχο και την Κολωνία. Ήδη, διαδηλωτές έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται μπροστά από την Πύλη του Βρανδεμβούργου, στο Βερολίνο.

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Επιπλέον 1.500 αστυνομικοί στο Βερολίνο

Οι γερμανικές Αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, με 1.500 επιπλέον αστυνομικούς να αναπτύσσονται στο Βερολίνο. Παρά τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν για το ενδεχόμενο επεισοδίων, η επικεφαλής της αστυνομίας της γερμανικής πρωτεύουσας, Μπάρμπαρα Σλόβικ Μάιζελ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για οργανωμένες επιθέσεις ή λεηλασίες.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές απορρίπτουν τις προειδοποιήσεις περί βίαιων επεισοδίων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες αναφορές απομακρύνουν τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά αιτήματα των διαδηλωτών. Η εκπρόσωπος του κινήματος, Βερόνικα Ντίντερ, υποστήριξε ότι η υπερβολική εστίαση στο ενδεχόμενο βίας αποπροσανατολίζει από τις κοινωνικές διεκδικήσεις.

Το κύμα διαμαρτυρίας που ξεκίνησε από τα σχολεία

Στη Γαλλία, οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου από μαθητές που διαμαρτύρονταν για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, τον συνωστισμό στις σχολικές αίθουσες και τις δυσκολίες πρόσβασης στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρίες διευρύνθηκαν, με τη συμμετοχή συνδικάτων και του κινήματος των Κίτρινων Γιλέκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, στις διαδηλώσεις της προηγούμενης εβδομάδας συμμετείχαν περίπου 410.000 άνθρωποι, ενώ για τις 5 Νοεμβρίου έχει προκηρυχθεί πανεθνική απεργία. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για παρεμβάσεις στην εκπαίδευση και τη μείωση του ενεργειακού κόστους δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να περιορίσουν τη δυσαρέσκεια.

Με τις συγκεντρώσεις να συνεχίζονται και στις δύο χώρες, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην εξέλιξη της ημέρας, στον αριθμό των συμμετεχόντων και στο εάν οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας θα ολοκληρωθούν χωρίς σοβαρά επεισόδια.