Επέβαλλαν από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους.

Σε «παράσταση για ένα ρόλο» μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της σεζόν με τον Παναθηναϊκό στα Καμίνια. Απόλυτα κυρίαρχες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, οι «ερυθρόλευκες» διέλυσαν τις «πράσινες» με 89-63 στο πλαίσιο της 5η αγωνιστικής στην Α1 γυναικών του μπάσκετγωνιστικής.

Ασταμάτητη ήταν η Ντούλσι Φάνκαμ, η οποία σταμάτησε στους 24 πόντους, ενώ ακόμη είχε 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, αποτελώντας την αιχμή του δόρατος στην επίθεση των γηπεδούχων. Η Ελεάννα Χριστινάκη πρόσθεσε 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ η Ιζαμπέλ Εβόντο είχε επίσης 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Στους 11 πόντους σταμάτησε η Ευγενία Κολλάτου.

Για τον Παναθηναϊκό, η Κατίτζια Κέιβ ξεχώρισε με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ η Ιωάννα Κριμίλη σημείωσε 14 πόντους, έχοντας 2/7 τρίποντα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον στο ίδιο σημείο της βαθμολογίας, με απολογισμό 4 νίκες και 1 ήττα, καθώς ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την πρώτη του απώλεια την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Τα δεκάλεπτα: 22-11, 38-35, 60-46, 89-63.