Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις «ψηλές πτήσεις» στη βαθμολογία της Euroleague.

Την 7η νίκη του στη Euroleague πέτυχε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 84-78 της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, διατηρώντας πλήρως τον έλεγχο στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Οι Λομβαρδοί το πάλεψαν μέχρι τέλους, αλλά γνώρισαν την όγδοη ήττα τους σε εννά αναμετρήσεις, παραμένοντας στον «πάτο» της βαθμολογίας.

Ξεχωριστή στιγμή στην αναμέτρηση αποτέλεσε η επιστροφή του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος βραβεύτηκε από την διοίκηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ και γνώρισε την αποθέωση από το κοινό.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους «ερυθρόλευκους» ήταν οι Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Σάσα Βεζένκοφ. Ο πρώτος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 31 λεπτά, ενώ ο Βεζένκοφ πρόσθεσε 23 πόντους και 4 ριμπάουντ, με εξαιρετικά ποσοστά στα δίποντα (8/10).

Ο Ολυμπιακός πήρε από νωρίς το προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 25-19, με τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ να ξεχωρίζει τόσο στο σκοράρισμα όσο και στη δημιουργία. Η Αρμάνι, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 44-44 στο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες βρήκαν λύσεις μέσα από την ενέργεια του Γουορντ και την εκτελεστική ικανότητα του Βεζένκοβ, αποκτώντας προβάδισμα 69-61 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

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Η ιταλική ομάδα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και τις χαμένες βολές των γηπεδούχων, μετατρέποντας το τελευταίο δεκάλεπτο σε πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία και πήρε τη νίκη.

Από την πλευρά της Αρμάνι, οι Αρ Τζέι Κόουλ, Μάρκο Γκούντουριτς και Μόουζες Ράιτ ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν, χωρίς όμως να καταφέρουν να αποτρέψουν την ήττα.

Ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Νοεμβρίου στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.