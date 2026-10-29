«Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε διοίκηση πρωτοδικείου με ανθρώπους του μπάσκετ», δήλωσε ο Φασούλας.

Ο Παναγιώτης Φασούλας κατήγγειλε πως διαιτητές δέχονται τηλεφωνήματα και τους λένε ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος θα είναι εκτός φυλακής σε 10 ημέρες και πως η «κανονικότητα» θα συνεχιστεί, ενώ δήλωσε έτοιμος με άλλους ανθρώπους του μπάσκετ να αναλάβουν διοίκηση πρωτοδικείου στην ΕΟΚ.

«Πρέπει να σας πω ότι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε ότι ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Παναγιώτης Φασούλας στο ΕΡΤNews. Μέσω των δηλώσεών του, θέλησε να επισημάνει στον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, πως η νέα διοίκηση της ΕΟΚ- μετά την παραίτηση Λιόλιο- «ξεκινάει με ένα καταφανές ψεύδος, ότι αν γινόταν διοίκηση πρωτοδικείου δεν θα μπορούσε η εθνική ομάδα να πάει στις υποχρεώσεις της. Είναι εντελώς ψέμα».

Σε άλλο σημείο, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτή η ομοσπονδία μπάσκετ. «Πού τελέστηκαν αυτά τα “εγκλήματα”; (…) Πώς είναι δυνατόν να κάνουν εκλογές;», διερωτήθηκε για τη νυν διοίκηση και απευθυνόμενος στον Γιάννη Βρούτση και τη Σοφία Ζαχαράκη, συμπλήρωσε: «Τι φαντάζονται ότι κάνουν μέσα από την ομοσπονδία; Παίρνουν τηλέφωνα και λένε “η κυβέρνηση μας στηρίζει, μας είπαν προχωρήστε”».

Παναγιώτης Φασούλας: Δεν έχω πρεμούρα να είμαι ο πρόεδρος

Ο Παναγιώτης Φασούλας δήλωσε πως «βεβαίως σκέφτεται» να είναι υποψήφιος στις εκλογές της ΕΟΚ. «Δεν έχω καμία πρεμούρα να είμαι εγώ ο πρόεδρος. Έχω συζητήσει ήδη εάν θέλει κάποιος να είναι μπροστά. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε διοίκηση πρωτοδικείου με ανθρώπους του μπάσκετ, που δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης, αλλά έχουν περίσσιο θράσος να παραμένουν στα γραφεία της ομοσπονδίας», συμπλήρωσε.

Το σχόλιο Φασούλα για τη διαιτησία

Στις δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Φασούλας διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να συνεχίζονται τα πρωταθλήματα του μπάσκετ με την ίδια ΚΕΔ.

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«Είναι η ίδια ΚΕΔ που όριζε τους διαιτητές που είναι στη δικογραφία. Έτσι θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα; Είναι να τρελαθείς. Είναι δυνατόν να γίνουν πρωταθλήματα σε αυτές τις συνθήκες και να είναι αξιόπιστα τα αποτελέσματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Συνέχεια του Λιόλιου» η τωρινή διοίκηση της ΕΟΚ

Η σημερινή διοίκηση της ΕΟΚ «βεβαίως είναι συνέχεια του κ. Λιόλιου, είναι συνεργάτες του, τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών», δήλωσε ο Παναγιώτης Φασούλας.

«Συνένοχος ή βλαξ;», διερωτήθηκε για τον Άγγελο Παπανικολάου, που ανέβαλε πρόεδρος της ΕΟΚ μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, ενώ τον χαρακτήρισε «αχυράνθρωπο». Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου «πρέπει να σκεφτούν αν ήταν συνένοχοι ή δεν είχαν ιδέα. Αν δεν είχαν ιδέα, δεν έχουν καμία θέση στην ομοσπονδία. Αν ήταν συνένοχοι, ακόμα περισσότερο», πρόσθεσε.

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