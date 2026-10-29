Το επίμαχο ρεπορτάζ, του «Μανιφέστο», το οποίο de facto λειτουργεί υποστηρικτικά στον προφυλακισθέντα μέχρι πρότινος πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μανιφέστο», η οποία κυκλοφόρησε με φωτογραφία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και του μάρτυρα στο σκάνδαλο του μπάσκετ Βαγγέλη Τσάπα και με τίτλο «Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας» και χτύπημα για «προβληματικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης», αναφορικά με τις καταιγιστικές εξελίξεις στο σκάνδαλο.

Το επίμαχο ρεπορτάζ, το οποίο de facto λειτουργεί υποστηρικτικά στον προφυλακισθέντα μέχρι πρότινος πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο και τους λοιπούς εμπλεκομένους, αναφέρει πρωτοσέλιδα: «Μπάσκετ: Προβληματισμός από τις... προβληματικές αποφάσεις της Δικαιοσύνης», «Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας», «προφυλακίστηκαν άνθρωποι με μόνο στοιχείο την απολογία του Βαγγέλη Τσάπα», «το βαθύ λαρύγγι που από εμπλεκόμενος έγινε «μπροστάρης» της... κάθαρσης, έλαβε ποινική ασυλία από τον δικαστικό που ερευνά την υπόθεση». Ενώ σε άλλο σημείο επιτίθεται στον αρμόδιο Υπουργό σημειώνοντας «Πώς παραβίασε το τεκμήριο της αθωότητας ο Βρούτσης» καθώς και πως «ερωτήματα προκαλούν οι περίεργες συστάσεις για άμεσες εκλογές στην ΕΟΚ καθώς και η άγαρμπη προσπάθειά του να παρέμβει στο αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας».

Η ανάγνωση του πρωτοσέλιδου γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, λαμβάνοντας υπόψη αφενός από το γεγονός ότι ο Λευτέρης Αυγενάκης που άλλαξε το νόμο το 2021 προκειμένου να εκλεγεί ο Λιόλιος στην ΕΟΚ απέδιδε την κίνηση αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου, αφετέρου πως η εν λόγω εφημερίδα απηχεί παραδοσιακά τις θέσεις και απόψεις του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και φιλοξενεί συχνά πυκνά άρθρα και παρεμβάσεις του...

Ν.Α.