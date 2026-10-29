«Ήτανε χειρότερα από σεισμό. Πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον. Η αδράνεια ήταν 170 χλμ την ώρα. Όλοι έχουμε χτυπήσει», τόνισε ο 21χρονος Μάριος.

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε κατά τη σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία περιέγραψε ο 21χρονος Μάριος Δρίτσας, ο οποίος ταξίδευε μαζί με τη μητέρα του και τον 18χρονο αδελφό του, Χρήστο, από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη. Η οικογένεια επέζησε από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 69 νεκρούς και 64 αγνοούμενους. Τα δύο αδέρφια δεν τραυματίστηκαν από τη φονική σύγκρουση, ενώ η μητέρα τους υπέστη ελαφρά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Τολέδο, από όπου πήρε εξιτήριο.

Μιλώντας στo MEGA ο 21χρονος περιέγραψε τη στιγμή της πρόσκρουσης, όταν οι επιβάτες που βρίσκονταν όρθιοι στο βαγόνι-εστιατόριο εκσφενδονίστηκαν ο ένας πάνω στον άλλον. «Η πρόσκρουση μας βρήκε όρθιους. Πέσαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

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«Ήταν χειρότερο από σεισμό»

Ο 21χρονος εξήγησε ότι η σύγκρουση έγινε ενώ το τρένο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 170 χιλιομέτρων την ώρα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να χτυπήσουν από την απότομη επιβράδυνση και την πρόσκρουση.

«Είμαστε πολύ συγκλονισμένοι από αυτό. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα μετά από αυτή την εμπειρία. Ήταν σεισμός και χειρότερα από σεισμό», δήλωσε, αποτυπώνοντας το σοκ που υπέστησαν οι επιβάτες. Όπως περιέγραψε, τα μέλη της οικογένειας είχαν χωριστεί μέσα στο τρένο, ωστόσο κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν ο ένας τον άλλον και να βγουν από το συρμό.

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