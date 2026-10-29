Οι σκληροί της ΝΔ, ο συμψηφισμός με τα Τέμπη και η αναμονή.

Mπορεί η σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία να αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από τη Νέα Δημοκρατία για να φανεί ότι πολύνεκρα σιδηροδρομικά δυστυχήματα συμβαίνουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και με σοσιαλιστική κυβέρνηση;

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης από εσωκομματικές συζητήσεις, στελέχη της σκληρής γραμμής του κυβερνώντος κόμματος προκρίνουν έμφαση στην ισπανική τραγωδία, με προφανή πολιτικό παραλήπτη όσους κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα Τέμπη.

Ο πειρασμός ενός ενδεχόμενου συμψηφισμού είναι μεγάλος: να μεταφερθεί η συζήτηση από τις συγκεκριμένες ευθύνες για τα Τέμπη στη διαπίστωση ότι οι σιδηροδρομικές τραγωδίες δεν αποτελούν ελληνική αποκλειστικότητα.

Για την ώρα, δεν προκύπτει ότι υπάρχει κεντρική κυβερνητική απόφαση. Ούτε ότι αναπαρήγαγε την είδηση στο λογαριασμό του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης δείχνει κάτι τέτοιο παρόλο που σπάνια αναδημοσιεύει διεθνείς ειδήσεις.

Στα τηλεοπτικά πάνελ των επόμενων ημερών θα φανούν περισσότερα...

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