Την επόμενη εβδομάδα θα φανεί αν βρίσκονται κοντά.

Στις 2-3 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί τη Μεσσηνία. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, θα βρεθεί στην Καλαμάτα όπου θα έχει συναντήσεις με πολίτες, στην Τριφυλία όπου θα έχει επαφές με ελαιοπαραγωγούς, την Κυπαρισσία όπου θα επισκεφθεί το νοσοκομείο της πόλης.

Την παρουσία του στη Μεσσηνία διατηρεί ενεργή ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξης Χαρίτσης, αναδεικνύοντας συστηματικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, από τα προβλήματα των νοσοκομείων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας μέχρι πολεοδομικές εκκρεμότητες, κρατώντας ανοιχτή την επικοινωνία του με την εκλογική του περιφέρεια.

Ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει με ποιο πολιτικό σχήμα θα συνεργαστεί στις επόμενες εκλογές, ενώ η εκτίμηση του πρώην πρωθυπουργού στο πρόσωπό του θεωρείται δεδομένη.

Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Μεσσηνία την επόμενη εβδομάδα ίσως φέρει ξεκαθάρισμα της εικόνας. Αυτό τουλάχιστον περιμένουν τοπικοί παράγοντες που το μετέφεραν στη στήλη.

Α.