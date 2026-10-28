Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Το δικό του μήνυμα για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τιμώντας την ιστορική επέτειο του «Όχι» και τον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στις ιταλικές δυνάμεις το 1940.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχήθηκε στους Έλληνες για την εθνική επέτειο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην απόφαση του Ιωάννη Μεταξά να απορρίψει το ιταλικό τελεσίγραφο, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου.

Ο υπουργός αναφέρθηκε, παράλληλα, στο Έπος του 1940 και στην αντίσταση του ελληνικού λαού στα βουνά της Ηπείρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιστορικής παρακαταθήκης της περιόδου.

Αναλυτικά:

«Καλημέρα Ελλάδα Χρόνια μας Πολλά! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 1940 και το ΟΧΙ που είπε εκείνο το βράδυ ο Ιωάννης Μεταξάς στους Ιταλούς και οδήγησε στο Έπος του Ελληνικού Λαού στα βουνά της Ηπείρου.

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«Στο εξής δεν θα λέμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

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«Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα που όλοι μας πρέπει να ακολουθήσουμε».

Σαρλ ντε Γκωλ — Ηγέτης της Ελεύθερης Γαλλίας

«Από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας η Ελλάδα δεν είχε γνωρίσει τέτοιο μεγαλείο και τέτοια δόξα».

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