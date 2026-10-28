Πώς ο μπακαλιάρος κατέληξε να πρωταγωνιστεί και στο τραπέζι της 28ης Οκτωβρίου μετά την καθιερωμένη παρέλαση.

Ο μπακαλιάρος σκορδαλιά είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας και έχει συνδεθεί στη συνείδηση πολλών με τις εθνικές επετείους. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, το ερώτημα για το αν το συγκεκριμένο φαγητό αποτελεί παράδοση και της 28ης Οκτωβρίου επανέρχεται, προκαλώντας συχνά σύγχυση γύρω από τα διατροφικά έθιμα που συνοδεύουν τις δύο μεγάλες εθνικές γιορτές.

Η αλήθεια είναι ότι ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά αποτελεί το κατεξοχήν παραδοσιακό έδεσμα της 25ης Μαρτίου όμως εθιμοτυπικά κατέληξε να έχει θέση πρωταγωνιστή και στο μενού της 28ης Οκτωβρίου. Πολλά νοικοκυριά αν και γνωρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα παράδοσης εντούτοις επιλέγουν για το τραπέζι της επετείου του «Όχι», να σερβίρουν μπακαλιάρο θέλοντας να δώσουν έμφαση στον εορταστικό χαρακτήρα της μέρας. Και αφού στην εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου τρώμε μπακαλιάρο αναπόφευκτα θα το σερβίρουν στην εξίσου σημαντική εθνικη εορτή, αυτή της 28ης Οκτωβρίου.

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Γιατί ο μπακαλιάρος συνδέθηκε με την 25η Μαρτίου

Η καθιέρωση του μπακαλιάρου στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου συνδέεται άμεσα με τον θρησκευτικό χαρακτήρα της ημέρας. Την ίδια ημερομηνία με την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Παρότι η 25η Μαρτίου βρίσκεται μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, περίοδο αυστηρής νηστείας, η μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού επιτρέπει την κατανάλωση ψαριού. Στο πλαίσιο αυτό, ο μπακαλιάρος απέκτησε ξεχωριστή θέση στο εορταστικό τραπέζι, συνοδευόμενος από σκορδαλιά. Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Ο παστός μπακαλιάρος μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ψύξη, μεταφερόταν εύκολα και αποτελούσε μια σχετικά οικονομική λύση, ακόμη και για περιοχές της χώρας που βρίσκονταν μακριά από τη θάλασσα. Οι πρακτικοί αυτοί λόγοι συνέβαλαν στη διάδοσή του και στην καθιέρωσή του ως παραδοσιακού πιάτου της ημέρας.

Τι τρώμε την 28η Οκτωβρίου

Σε αντίθεση με την 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου δεν συνοδεύεται από κάποιο συγκεκριμένο γαστρονομικό έθιμο. Παρόλα αυτά, ο τηγανητός μπακαλιάρος με σκορδαλιά έχει τη δική του ξεχωριστή θέση και στα τραπέζια της 28ης Οκτωβρίου. Έτσι, όσοι επιλέξουν να σερβίρουν μπακαλιάρο σκορδαλιά στο τραπέζι τους σήμερα μπορούν ασφαλώς να το κάνουν, γνωρίζοντας όμως ότι η παραδοσιακή ημέρα του συγκεκριμένου πιάτου παραμένει η 25η Μαρτίου. Για να πετύχει το τηγάνισμα, με τραγανή κρούστα και ζουμερό ψάρι στο εσωτερικό, ακολουθήστε τις συμβουλές μας. Για όσους προτιμούν μια πιο απλή εκδοχή, ο μπακαλιάρος μπορεί να περαστεί μόνο από αλεύρι, χωρίς κουρκούτι. Σε κάθε περίπτωση, το σωστό τηγάνισμα και η προσεκτική προετοιμασία είναι αυτά που θα αναδείξουν τη γεύση του ψαριού.

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Τηγανητός μπακαλιάρος με τραγανό κουρκούτι: Τα 4 μυστικά για χρυσαφένιο αποτέλεσμα

Για να πετύχει η συνταγή, δεν αρκεί μόνο ένα καλό κουρκούτι. Σημαντικό ρόλο παίζουν η επιλογή του μπακαλιάρου, η ποσότητα του χυλού, η θερμοκρασία του λαδιού και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα κομμάτια στο τηγάνι.

1. Επιλέξτε χοντρά κομμάτια ψαριού

Ο μπακαλιάρος που προορίζεται για τηγάνισμα είναι προτιμότερο να έχει αρκετό πάχος και πλούσια σάρκα. Τα πολύ λεπτά κομμάτια στεγνώνουν ευκολότερα κατά το τηγάνισμα, ενώ τα πιο χοντρά μπορούν να διατηρήσουν καλύτερα τη ζουμερή υφή τους στο εσωτερικό.

2. Μην παραφορτώνετε το ψάρι με κουρκούτι

Το κουρκούτι πρέπει να σχηματίζει μια λεπτή, τραγανή κρούστα γύρω από τον μπακαλιάρο, χωρίς να καλύπτει υπερβολικά τη γεύση του ψαριού. Ένα πολύ παχύ στρώμα χυλού μπορεί να κάνει το αποτέλεσμα βαρύ και να εμποδίσει το ομοιόμορφο τηγάνισμα.

3. Τηγανίζετε σε μικρές δόσεις

Αποφύγετε να τοποθετείτε πολλά κομμάτια ταυτόχρονα στο τηγάνι. Όταν ο μπακαλιάρος στριμώχνεται, η θερμοκρασία του λαδιού μπορεί να πέσει, με αποτέλεσμα το ψάρι να απορροφήσει περισσότερο λάδι και η κρούστα να μη γίνει όσο τραγανή χρειάζεται.

4. Το λάδι πρέπει να έχει τη σωστή θερμοκρασία

Το καλά ζεσταμένο λάδι είναι καθοριστικό για ένα επιτυχημένο τηγάνισμα. Αν το λάδι δεν είναι αρκετά ζεστό, το κουρκούτι μπορεί να γίνει μαλακό και λιπαρό.