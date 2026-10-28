Το νέο διατροφικό trend στο TikTok φέρνει και πάλι στο προσκήνιο τις φυτικές ίνες.

Η πρωτεΐνη αποτελεί μία ένα από τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να καταναλώνεται από τον άνθρωπο, ενώ για πολύ καιρό είχε πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμη και στα social media.

Οι φυτικές ίνες, είναι εξίσου σημαντικές για τον άνθρωπο, όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που αυτές έρχονται σε «δεύτερη μοίρα».

Το νέο trend στο TikTok, λοιπόν, τις φέρνει και πάλι στο προσκήνιο, με την νέα τάση να ενισχύει την προσπάθεια αύξησης της καθημερινής πρόσληψης φυτικών ινών στον οργανισμό, γνωστή και ως fibermaxxing.

Νέα ροφήματα, ζελεδάκια και σκόνες που διαλύονται στο νερό, κατακλύζουν το feed των χρηστών, με τον σκοπό να παραμένει κοινός: Η αύξηση πρόσληψης φυτικών ινών.

Σύμφωνα με το newbeauty.com, η πλατφόρμα ανάλυσης τάσεων Spate, ανέδειξε το αυξημένο ενδιαφέρον των χρηστών για προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες.

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Στο Instagram, χαρακτηριστικά, το ποσοστό αναζητήσεων αυξήθηκε σχεδόν κατά 300% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ η δημοτικότητα των ροφημάτων με φυτικές ίνες ενισχύθηκε για περισσότερο από 430%.

Το νέο trend, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τα προϊόντα που γίνονται viral, αλλά και το βασικό παράγοντα της υγείας του ανθρώπου που συνδέεται με την πέψη.

Γιατί χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός τις φυτικές ίνες;

Οι φυτικές ίνες είναι συστατικά που προέρχονται από φυτικές τροφές και συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του εντέρου, τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα και ενισχύουν το αίσθημα του κορεσμού.

Με λίγα λόγια, ενισχύουν τον οργανισμό αυξάνοντας το αίσθημα ότι είμαστε χορτάτοι για περισσότεροι ώρα, ενώ αποτελούν ένα σημαντικό μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.

Αξίζει ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι φυτικές ίνες χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες:

• Τις διαλυτές, που μεταξύ άλλων, βρίσκονται στη βρώμη, τα όσπρια και τους σπόρους chia και

• Τις αδιάλυτες, που υπάρχουν κυρίως σε προϊόντα ολικής άλεσης και το πίτουρο.

Και οι δύο κατηγορίες φυτικών ινών είναι εξίσου σημαντικές για τον οργανισμό.

Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροί καρποί, σπόροι και προϊόντα ολικής άλεσης, είναι μόλις μερικά από τα καθημερινά τρόφιμα που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες.

Σύμφωνα μάλιστα newbeauty.com, η καθημερινή πρόσληψη φυτικών ινών πρέπει να αγγίζει το 25 -35% σε γραμμάρια την ημέρα, ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ανάγκες διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τον οργανισμό του εκάστοτε ανθρώπου.

Έτσι λοιπόν, αν και τα πρόσθετα συμπληρώματα διατροφής κατακλύζουν τα social media, δεν κρίνονται απαραίτητα όταν η καθημερινή διατροφή περιέχει όλα τα απαραίτητα συστατικά, από φυτικές ίνες μέχρι και πρωτεΐνη.

Η πιο απλή προσέγγιση είναι να αυξάνετε σταδιακά την κατανάλωση φυτικών ινών, να ενυδατώνεστε συχνά και δίνετε τον απαραίτητο χρόνο στο πεπτικό σας σύστημα ώστε να προσαρμοστεί στις εκάστοτε αλλαγές.

Το νέο trend, μπορεί να λειτουργεί ως «καμπανάκι», υπενθυμίζοντας στους χρήστες ότι οι φυτικές ίνες αξίζουν περισσότερη προσοχή, χωρίς όμως να χρειάζεται να καταναλώνετε όλα τα viral προϊόντα.