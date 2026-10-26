Πόση πρωτεΐνη χρειάζονται τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και ποια συμπτώματα απαιτούν προσοχή.

Η πρωτεΐνη αποτελεί βασικό συστατικό της διατροφής των παιδιών, καθώς συμβάλλει στη σωματική ανάπτυξη, στην ενδυνάμωση των μυών, στην ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην αποκατάσταση των ιστών. Όταν η πρόσληψη πρωτεΐνης και θερμίδων παραμένει ανεπαρκής για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να επηρεαστεί η ανάπτυξη του παιδιού και να καθυστερήσει η ανάρρωσή του από ασθένειες.

Το πρόβλημα της ανεπαρκούς διατροφής παραμένει σημαντικό σε πολλές χώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα Οικογενειακής Υγείας της Ινδίας (NFHS-5), το 35,5% των παιδιών κάτω των πέντε ετών παρουσιάζει καθυστέρηση στην ανάπτυξη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της επαρκούς πρόσληψης θρεπτικών συστατικών.

Η δρ Καμάρ Αφσάν, επικεφαλής διαιτολόγος στην Even Healthcare της Μπανγκαλόρ, εξηγεί ποια καθημερινά σημάδια μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να αντιληφθούν ότι η διατροφή του παιδιού τους ενδέχεται να μην περιλαμβάνει αρκετή πρωτεΐνη.

Πόση πρωτεΐνη χρειάζονται τα παιδιά;

Οι ημερήσιες ανάγκες σε πρωτεΐνη διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και το σωματικό βάρος. Σύμφωνα με τις ενδεικτικές ποσότητες που παραθέτει η ειδικός, οι ανάγκες διαμορφώνονται ως εξής:

Παιδιά 1–3 ετών: περίπου 1,05 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως.

Παιδιά 4–13 ετών: περίπου 0,95 γραμμάρια ανά κιλό ημερησίως.

Έφηβοι 14–18 ετών: περίπου 0,85 γραμμάρια ανά κιλό ημερησίως.

Για παράδειγμα, ένα παιδί πέντε ετών με βάρος 20 κιλών χρειάζεται περίπου 19 γραμμάρια πρωτεΐνης την ημέρα, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ενδεικτικές τιμές. Οι πραγματικές διατροφικές ανάγκες μπορεί να διαφέρουν, γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις των αρμόδιων επιστημονικών φορέων και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.

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Τα 5 σημάδια που χρειάζονται προσοχή

1. Συχνή πείνα και συνεχής αναζήτηση σνακ

Εάν το παιδί ζητά διαρκώς κάτι να φάει, ακόμη και λίγο μετά το γεύμα, ενδέχεται η διατροφή του να μην είναι αρκετά ισορροπημένη. Η συχνή κατανάλωση μπισκότων και άλλων σνακ δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός.

Οι γονείς μπορούν να εμπλουτίσουν τα γεύματα με τροφές όπως φακές, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ρεβίθια και τόφου, ώστε να ενισχύσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης.

2. Έλλειψη ενέργειας και εύκολη κόπωση

Η ασυνήθιστη κούραση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή η μειωμένη διάθεση για δραστηριότητες μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι το παιδί δεν τρέφεται επαρκώς. Ωστόσο, η κόπωση μπορεί να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες και δεν συνδέεται απαραίτητα με έλλειψη πρωτεΐνης.

Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, με γάλα, αυγά, τυρί, ψημένα ρεβίθια και ποικιλία άλλων θρεπτικών τροφών, μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

3. Καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή ανεπαρκής αύξηση βάρους

Η πρωτεΐνη και η συνολική ενεργειακή πρόσληψη παίζουν καθοριστικό ρόλο στη φυσιολογική ανάπτυξη. Όταν το παιδί δεν λαμβάνει αρκετά θρεπτικά συστατικά, ενδέχεται να μην αυξάνεται το ύψος ή το βάρος του με τον αναμενόμενο ρυθμό.

Οι γονείς είναι χρήσιμο να παρακολουθούν την ανάπτυξη του παιδιού μέσω των τακτικών παιδιατρικών ελέγχων. Εάν παρατηρήσουν επιβράδυνση στην αύξηση του βάρους ή του ύψους, θα πρέπει να συμβουλευτούν τον παιδίατρο.

4. Συχνές ασθένειες και αργή ανάρρωση

Η πρωτεΐνη συμβάλλει στην κανονική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και στην αποκατάσταση των ιστών. Η ανεπαρκής πρόσληψή της μπορεί να επηρεάσει αυτές τις λειτουργίες, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει γενικότερη υποθρεψία.

Εάν το παιδί παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ή χρειάζεται ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αναρρώσει, απαιτείται ιατρική αξιολόγηση, καθώς τα συγκεκριμένα συμπτώματα μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές αιτίες.

5. Μυϊκή αδυναμία, δυσκολία επούλωσης και αλλαγές σε μαλλιά ή δέρμα

Η μειωμένη μυϊκή δύναμη, η αργή επούλωση τραυμάτων και ορισμένες αλλαγές στην κατάσταση των μαλλιών ή του δέρματος μπορεί να σχετίζονται με διατροφικές ελλείψεις. Η υποψία γίνεται μεγαλύτερη όταν τα σημάδια αυτά συνοδεύονται από απώλεια βάρους ή ανεπαρκή ανάπτυξη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αξιολόγηση από παιδίατρο ή κατάλληλο επαγγελματία υγείας είναι απαραίτητη, ώστε να εντοπιστεί η αιτία και να δοθούν οι σωστές οδηγίες.

Πώς μπορούν οι γονείς να ενισχύσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης;

Η προσθήκη τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη στα καθημερινά γεύματα μπορεί να γίνει εύκολα, χωρίς περίπλοκες συνταγές.

Στο πρωινό: αυγά, γάλα, τυρί, αλμυρές τηγανίτες από αλεύρι ρεβιθιού ή πίτα με τυρί.

Στο μεσημεριανό και το βραδινό: φακές, φασόλια, ρεβίθια, τόφου, κοτόπουλο ή ψάρι.

Στα ενδιάμεσα γεύματα: γιαούρτι, βραστά αυγά, ψημένα ρεβίθια και ξηροί καρποί, όταν είναι κατάλληλοι για την ηλικία του παιδιού και προσφέρονται με ασφάλεια.

Επιπλέον, ο συνδυασμός οσπρίων και δημητριακών, όπως οι φακές με ρύζι ή το σάμπαρ με ινδικά πιτάκια idli, μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

Πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε παιδίατρο;

Κανένα από τα παραπάνω συμπτώματα δεν αρκεί από μόνο του για να επιβεβαιώσει έλλειψη πρωτεΐνης. Η επίμονη κόπωση, η ανεπαρκής αύξηση βάρους, οι συχνές λοιμώξεις ή οι εμφανείς αλλαγές στη σωματική ανάπτυξη χρειάζονται αξιολόγηση από παιδίατρο.

Οι γονείς δεν θα πρέπει να χορηγούν πρωτεϊνικά συμπληρώματα στα παιδιά χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σωστά σχεδιασμένη και ποικίλη διατροφή αποτελεί τη βάση για την κάλυψη των αναγκών τους.

Η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών διατροφικών ελλείψεων και η συνεργασία με τον παιδίατρο μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη της υγιούς ανάπτυξης και της ευεξίας του παιδιού.