Ψάχνετε εναλλακτικές στα αυγά; Δείτε θρεπτικές προτάσεις για πρωινό που μπορείτε να ετοιμάσετε εύκολα και γρήγορα.

Ένα ισορροπημένο πρωινό, που συνδυάζει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, μπορεί να συμβάλει στον κορεσμό και να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ενέργειά σας μέχρι το επόμενο γεύμα. Αν θέλετε να ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα θρεπτικό γεύμα χωρίς αυγά, υπάρχουν αρκετές εύκολες και γευστικές επιλογές.

Από το στραγγιστό γιαούρτι και τη βρόμη μέχρι το τόφου και το αβοκάντο, οι παρακάτω προτάσεις προσφέρουν ποικιλία θρεπτικών συστατικών και μπορούν να προσαρμοστούν στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

1. Γιαούρτι με φρούτα, ξηρούς καρπούς και σπόρους

Το στραγγιστό γιαούρτι αποτελεί μια εύκολη λύση για ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη. Μια μερίδα περίπου 200 γραμμαρίων μπορεί να προσφέρει γύρω στα 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανάλογα με το προϊόν.

Για να αυξήσετε τη διατροφική αξία του, συνδυάστε το με φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα, όπως μούρα και σμέουρα, λίγη μπανάνα, σπόρους chia ή λιναρόσπορο και αμύγδαλα. Με αυτόν τον τρόπο προσθέτετε φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και επιπλέον θρεπτικά συστατικά.

Προτιμήστε γιαούρτι χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ειδικά αν θέλετε να περιορίσετε την κατανάλωσή της. Για όσους αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά, κατάλληλες εναλλακτικές είναι τα φυτικά γιαούρτια με βάση τη σόγια ή τον αρακά, εφόσον έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

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2. Overnight oats με βρόμη και κινόα

Αν θέλετε ένα πρωινό που ετοιμάζεται από το προηγούμενο βράδυ, η βρόμη με κινόα είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Η βρόμη περιέχει β-γλυκάνες, ένα είδος διαλυτών φυτικών ινών που συμβάλλει στον κορεσμό και στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης.

Η κινόα προσθέτει διαφορετική υφή και επιπλέον πρωτεΐνη. Για την προετοιμασία, ανακατέψτε ίσες ποσότητες μαγειρεμένης κινόα και βρόμης με γάλα της επιλογής σας. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε λίγο γιαούρτι, σπόρους chia, κάνναβης ή αλεσμένο λιναρόσπορο.

Αφήστε το μείγμα στο ψυγείο όλη τη νύχτα και το πρωί συμπληρώστε με μήλο, μπανάνα ή μύρτιλα. Χρησιμοποιήστε μαγειρεμένη κινόα ή νιφάδες κινόας, καθώς η ωμή κινόα δεν μαλακώνει επαρκώς μόνο με την παραμονή στο ψυγείο.

3. Τόφου με λαχανικά στο τηγάνι

Για όσους αναζητούν μια αλμυρή εναλλακτική στα αυγά, το τόφου είναι μια ιδιαίτερα πρακτική λύση. Παρασκευάζεται από σόγια και αποτελεί φυτική πηγή πρωτεΐνης.

Χρησιμοποιήστε σφιχτό τόφου, αφαιρέστε την περίσσεια υγρασίας και θρυμματίστε το με ένα πιρούνι. Στη συνέχεια, σοτάρετέ το με μανιτάρια, πιπεριές, ντομάτα, κολοκυθάκι ή σπανάκι.

Για περισσότερη γεύση, προσθέστε πάπρικα, πιπέρι και λίγο μαύρο αλάτι kala namak, το οποίο έχει χαρακτηριστικό άρωμα που θυμίζει αυγό. Ολοκληρώστε το πιάτο με λίγο αβοκάντο και συνοδεύστε το με ψωμί ολικής άλεσης για περισσότερες φυτικές ίνες.

4. Τοστ με αβοκάντο και έξτρα πρωτεΐνη

Το αβοκάντο πάνω σε ψωμί ολικής άλεσης είναι ένας απλός τρόπος να προσθέσετε στο πρωινό σας φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά. Το μισό αβοκάντο περιέχει περίπου 7-8 γραμμάρια φυτικών ινών, αν και η ποσότητα διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του καρπού.

Για να ενισχύσετε την περιεκτικότητα του γεύματος σε πρωτεΐνη, προσθέστε κολοκυθόσπορους, ηλιόσπορους, τυρί cottage, edamame ή θρυμματισμένο τόφου.

Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε το τοστ με τριμμένο καρότο, λεπτές φέτες κόκκινου κρεμμυδιού, ντοματίνια ή φύτρα μπρόκολου. Λίγος χυμός λεμονιού, πιπέρι και διατροφική μαγιά θα δώσουν επιπλέον γεύση.

5. Μπουρίτο με μαύρα φασόλια και ρύζι

Τα μπουρίτο με όσπρια και λαχανικά είναι ιδανικά για όσους θέλουν να οργανώνουν τα γεύματά τους εκ των προτέρων. Μπορούν να ετοιμαστούν σε μεγαλύτερη ποσότητα, να καταψυχθούν σε ατομικές μερίδες και να ζεσταθούν όταν χρειαστεί.

Η βασική συνταγή περιλαμβάνει μαύρα φασόλια, μαγειρεμένο ρύζι, αβοκάντο και σοταρισμένες πιπεριές με κρεμμύδι. Προτιμήστε καστανό ρύζι, το οποίο περιέχει περισσότερες φυτικές ίνες από το λευκό.

Μισό φλιτζάνι μαύρα φασόλια σε κονσέρβα μπορεί να προσφέρει περίπου 7 γραμμάρια πρωτεΐνης. Για ακόμη μεγαλύτερη περιεκτικότητα, μπορείτε να προσθέσετε τέμπε ή λίγο τυρί και να τυλίξετε το μείγμα σε μια τορτίγια ολικής άλεσης.

6. Cottage cheese με γλυκές ή αλμυρές προσθήκες

Το τυρί cottage είναι μια ιδιαίτερα καλή επιλογή για όσους θέλουν να αυξήσουν την πρόσληψη πρωτεΐνης το πρωί. Ένα φλιτζάνι μπορεί να περιέχει περίπου 28 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανάλογα με τον τύπο και τη μάρκα.

Επειδή το cottage cheese δεν περιέχει ουσιαστικές ποσότητες φυτικών ινών, είναι σημαντικό να το συνδυάσετε με κατάλληλα υλικά.

Για γλυκό πρωινό: Προσθέστε αχλάδι, ανανά ή μούρα, λίγη κανέλα, καρύδια και σπόρους κάνναβης.

Για αλμυρό πρωινό: Συνδυάστε το με ντοματίνια, αγγούρι, τραγανά ψημένα ρεβίθια και μυρωδικά.

Μια λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξετε είναι η περιεκτικότητα σε νάτριο, καθώς ορισμένα προϊόντα cottage cheese έχουν αρκετό αλάτι. Ελέγξτε τη διατροφική ετικέτα, ειδικά αν παρακολουθείτε την πρόσληψη νατρίου.

7. Τέμπε με μπαχαρικά και ψωμί ολικής άλεσης

Το τέμπε είναι μια ακόμη φυτική επιλογή που μπορεί να εμπλουτίσει ένα πρωινό χωρίς αυγά. Παρασκευάζεται από ολόκληρους σπόρους σόγιας που έχουν υποστεί ζύμωση και συμπιεστεί σε συμπαγές κομμάτι.

Σε αντίθεση με το τόφου, διατηρεί μεγαλύτερο μέρος της δομής του φασολιού της σόγιας και αποτελεί συμπυκνωμένη πηγή πρωτεΐνης. Μισό φλιτζάνι μπορεί να προσφέρει περίπου 17 γραμμάρια πρωτεΐνης, μαζί με ορισμένες φυτικές ίνες.

Κόψτε το σε λεπτές φέτες και ψήστε το στο τηγάνι μέχρι να γίνει τραγανό. Για περισσότερη γεύση, δοκιμάστε μια μαρινάδα με σάλτσα σόγιας, σκόνη σκόρδου, πάπρικα και λίγο σιρόπι σφενδάμου.

Σερβίρετέ το με ψωμί ολικής άλεσης, σοταρισμένα πράσινα λαχανικά ή ψητή γλυκοπατάτα για ένα πιο ολοκληρωμένο γεύμα.

Ποιο είναι το ιδανικό πρωινό χωρίς αυγά;

Δεν υπάρχει μία επιλογή που να ταιριάζει σε όλους. Το σημαντικό είναι να συνδυάζετε διαφορετικές ομάδες τροφίμων, ώστε το γεύμα να προσφέρει πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Ο συνδυασμός πρωτεΐνης και φυτικών ινών μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο κορεσμό και στη σταδιακότερη απορρόφηση των υδατανθράκων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάθε τέτοιο γεύμα εγγυάται σταθερό σάκχαρο σε όλους.