Τα πλεονεκτήματα των δύο επιλογών και 7 τρόποι να αυξήσετε την πρωτεΐνη στο πρωινό σας.

Τα πρωινά με περιορισμένο χρόνο απαιτούν πρακτικές λύσεις, γι’ αυτό και τα overnight oats, δηλαδή η βρώμη που μουλιάζει στο ψυγείο όλη τη νύχτα, και τα smoothies έχουν γίνει αγαπημένες επιλογές για πολλούς. Ετοιμάζονται εύκολα, μεταφέρονται χωρίς δυσκολία και μπορούν να καταναλωθούν στο σπίτι, στη διαδρομή προς τη δουλειά ή ακόμη και στο γραφείο.

Επιπλέον, με τα κατάλληλα συστατικά, μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, φυτικών ινών και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένα πρωινό θεωρείται υγιεινό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι περιέχει αρκετή πρωτεΐνη ή ότι θα μας κρατήσει χορτάτους μέχρι το μεσημέρι. Η διατροφική του αξία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα υλικά που επιλέγουμε.

Ποια από τις δύο επιλογές υπερέχει τελικά; Διατροφολόγοι εξηγούν τα πλεονεκτήματα καθεμιάς και προτείνουν τρόπους για να μετατρέψουμε τα overnight oats και τα smoothies σε ένα πλήρες, χορταστικό πρωινό.

Overnight oats: Γιατί αξίζει να τα εντάξετε στη διατροφή σας

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες που προστατεύουν την καρδιά

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Η βρώμη αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη των overnight oats και ξεχωρίζει για την περιεκτικότητά της σε φυτικές ίνες, ιδιαίτερα σε β-γλυκάνη. Πρόκειται για ένα είδος διαλυτής ίνας που συμβάλλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης, υποστηρίζοντας την καρδιαγγειακή υγεία.

Όπως εξηγεί η διαιτολόγος Alyssa Northrop, η β-γλυκάνη της βρώμης έχει μελετηθεί εκτενώς για τα οφέλη της. Μάλιστα, στις ΗΠΑ επιτρέπεται η χρήση σχετικού ισχυρισμού για την υγεία σε τρόφιμα που περιέχουν βρώμη ολικής άλεσης, υπό συγκεκριμένες διατροφικές προϋποθέσεις.

Η θρεπτική αξία του πρωινού μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την προσθήκη σπόρων chia ή λιναρόσπορου. Μία μερίδα περίπου 28 γραμμαρίων σπόρων chia παρέχει περίπου 10 γραμμάρια φυτικών ινών και 5 γραμμάρια πρωτεΐνης.

Οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του οργανισμού, ωστόσο μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν καταναλώνει επαρκείς ποσότητες καθημερινά. Για τον λόγο αυτό, τα overnight oats μπορούν να αποτελέσουν έναν εύκολο τρόπο να αυξήσουμε την πρόσληψή τους.

Συμβάλλουν στον κορεσμό και περιορίζουν το τσιμπολόγημα

Αν το πρωινό σας δεν σας κρατά χορτάτους μέχρι το μεσημέρι, η βρώμη μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα χρήσιμη επιλογή.

Οι φυτικές ίνες απορροφούν νερό και σχηματίζουν ένα παχύρρευστο μείγμα κατά την πέψη, επιβραδύνοντας τη διαδικασία και παρατείνοντας το αίσθημα πληρότητας. Παράλληλα, η πρωτεΐνη συμβάλλει στον κορεσμό και βοηθά στον έλεγχο της πείνας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η διαιτολόγος Kelsey Sackmann επισημαίνει ότι ένας συνδυασμός βρώμης, σπόρων chia, γάλακτος και γιαουρτιού μπορεί να προσφέρει ένα πρωινό πλούσιο τόσο σε πρωτεΐνη όσο και σε φυτικές ίνες, βοηθώντας μας να παραμείνουμε χορτάτοι μέχρι το επόμενο γεύμα.

Βοηθούν στη σταθερότερη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα

Η σύνθεση του πρωινού επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλονται τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μετά το φαγητό. Τρόφιμα με πολλές φυτικές ίνες μπορούν να επιβραδύνουν την πέψη και την απορρόφηση των υδατανθράκων, περιορίζοντας τις απότομες μεταβολές.

Χάρη στις διαλυτές ίνες της, η βρώμη μπορεί να συμβάλει σε μια πιο σταδιακή αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Ανασκόπηση 59 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, κατέγραψε μέτριες βελτιώσεις σε δείκτες όπως το σάκχαρο, η LDL χοληστερόλη, το σωματικό βάρος και η περίμετρος μέσης σε ανθρώπους που ενέταξαν τη βρώμη στη διατροφή τους.

Για ένα πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα, η διαιτολόγος Lauren Twigge προτείνει να συνδυάζουμε τη βρώμη με γάλα, βούτυρο ξηρών καρπών, σπόρους chia και φρούτα. Έτσι, το γεύμα περιλαμβάνει πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες.

Ετοιμάζονται από το προηγούμενο βράδυ

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των overnight oats είναι ότι απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία το πρωί. Αρκεί να αναμείξετε τη βρώμη με το υγρό της επιλογής σας και τα υπόλοιπα υλικά και να αφήσετε το μείγμα στο ψυγείο όλη τη νύχτα.

Η προετοιμασία μπορεί να γίνει ακόμη πιο εύκολη αν ετοιμάσετε περισσότερες από μία μερίδες, ώστε να έχετε έτοιμο πρωινό για αρκετές ημέρες, ανάλογα με τη συνταγή και τις συνθήκες συντήρησης.

Μια πρακτική ιδέα είναι να μοιράσετε το μείγμα σε μικρά γυάλινα βάζα. Αν χρησιμοποιείτε φρέσκα φρούτα, μπορείτε να τα προσθέσετε λίγο πριν από την κατανάλωση, ώστε να διατηρούν καλύτερα την υφή και τη φρεσκάδα τους.

Smoothies: Ένας εύκολος τρόπος να καταναλώνετε περισσότερα φρούτα και λαχανικά

Προσφέρουν θρεπτικά συστατικά σε ένα μόνο ποτήρι

Τα smoothies αποτελούν έναν πρακτικό τρόπο να εντάξουμε περισσότερα φρούτα και λαχανικά στην καθημερινότητά μας. Μούρα, μπανάνα, σπανάκι, ακόμη και κουνουπίδι, μπορούν να συνδυαστούν σε ένα ρόφημα με πλούσια γεύση και σημαντική θρεπτική αξία.

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Kelsey Sackmann, η ανάμειξη διαφορετικών φρούτων και λαχανικών στο μπλέντερ επιτρέπει την εύκολη κατανάλωση μιας ποικιλίας θρεπτικών συστατικών χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Σε αντίθεση με τον χυμό, όπου συχνά απομακρύνεται μεγάλο μέρος των φυτικών ινών, το smoothie διατηρεί τις ίνες των συστατικών που πολτοποιούνται. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον κορεσμό και επηρεάζουν την απορρόφηση των υδατανθράκων.

Ορισμένες μικρές μελέτες έχουν εξετάσει κατά πόσο η πολτοποίηση φρούτων μπορεί να επηρεάσει την απόκριση του σακχάρου στο αίμα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αρκούν για να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με το αν τα smoothies υπερέχουν πάντοτε των ολόκληρων φρούτων.

Παρασκευάζονται γρήγορα και προσαρμόζονται στις προτιμήσεις σας

Τα smoothies χρειάζονται συνήθως λίγα λεπτά για να ετοιμαστούν. Αρκεί να προσθέσετε στο μπλέντερ τα υλικά της επιλογής σας, να τα πολτοποιήσετε και να απολαύσετε το πρωινό σας ακόμη και όταν βρίσκεστε εν κινήσει.

Παράλληλα, προσφέρουν μεγάλη ευελιξία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, γάλα, γιαούρτι, σπόρους ή βούτυρο ξηρών καρπών, ανάλογα με τις γευστικές προτιμήσεις και τις διατροφικές σας ανάγκες.

Για να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερο χρόνο, μοιράστε από πριν τα φρούτα και τα λαχανικά σε ατομικές σακούλες ή δοχεία και φυλάξτε τα στην κατάψυξη. Το πρωί θα χρειαστεί απλώς να προσθέσετε το υγρό και τα υπόλοιπα υλικά και να τα χτυπήσετε στο μπλέντερ.

Το μυστικό για ένα χορταστικό smoothie βρίσκεται στα συστατικά

Ένα smoothie που περιλαμβάνει μόνο φρούτα και χυμό μπορεί να έχει ευχάριστη γεύση, αλλά δεν είναι απαραίτητα αρκετά χορταστικό ώστε να καλύψει τις ανάγκες ενός πλήρους πρωινού.

Για να δημιουργήσετε ένα πιο ισορροπημένο γεύμα, είναι σημαντικό να συνδυάσετε τους υδατάνθρακες των φρούτων με πηγές πρωτεΐνης και καλών λιπαρών.

Η διαιτολόγος Lauren Twigge προτείνει τον συνδυασμό φρούτων και λαχανικών με συστατικά όπως το γάλα, το βούτυρο ξηρών καρπών ή η πρωτεΐνη σε σκόνη. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στραγγιστό γιαούρτι, σπόρους chia ή λιναρόσπορο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα έτοιμα smoothies από καταστήματα και καφέ, καθώς ορισμένα περιέχουν αρκετά πρόσθετα σάκχαρα και μικρές ποσότητες πρωτεΐνης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ρόφημα μπορεί να μοιάζει περισσότερο με γλυκό παρά με ένα ολοκληρωμένο πρωινό.

Ο συνδυασμός πρωτεΐνης, φυτικών ινών και καλών λιπαρών είναι εκείνος που μπορεί να ενισχύσει τον κορεσμό και να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο της πείνας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Overnight oats ή smoothies: Ποιο είναι τελικά το καλύτερο πρωινό;

Η απάντηση εξαρτάται κυρίως από τα συστατικά, τις διατροφικές ανάγκες και τον τρόπο ζωής σας. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, τόσο τα overnight oats όσο και τα smoothies μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη, αρκεί να έχουν σχεδιαστεί σωστά.

Και οι δύο επιλογές μπορούν να προσφέρουν φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και σημαντικά θρεπτικά συστατικά, ενώ η πρωτεΐνη τους προέρχεται κυρίως από τρόφιμα όπως το στραγγιστό γιαούρτι, το γάλα, το γάλα σόγιας, το cottage cheese και το τόφου.

Η Alyssa Northrop δίνει ένα μικρό προβάδισμα στα overnight oats ως προς την αίσθηση κορεσμού. Όπως επισημαίνει, η κατανάλωσή τους ως γεύμα που τρώγεται με κουτάλι μπορεί να ευνοεί μια πιο συνειδητή διατροφική συνήθεια, σε αντίθεση με ένα smoothie που συχνά καταναλώνεται βιαστικά παράλληλα με άλλες δραστηριότητες.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα smoothies είναι λιγότερο υγιεινά. Ένα σωστά σχεδιασμένο smoothie μπορεί να προσφέρει αντίστοιχη θρεπτική αξία και να είναι πιο πρακτικό για όσους δεν έχουν χρόνο να καθίσουν για πρωινό.

Ένας χρήσιμος στόχος είναι να επιδιώκετε τουλάχιστον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μερίδα, εφόσον αυτό ταιριάζει στις προσωπικές σας ανάγκες. Η ποσότητα αυτή αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό και όχι έναν απόλυτο κανόνα για όλους.

7 τρόποι να αυξήσετε την πρωτεΐνη στα overnight oats και στα smoothies

Αν θέλετε το πρωινό σας να είναι πιο χορταστικό και θρεπτικό, οι παρακάτω προσθήκες μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

Επιλέξτε γάλα με περισσότερη πρωτεΐνη. Το αγελαδινό γάλα ή το γάλα σόγιας χωρίς ζάχαρη αποτελούν καλές επιλογές σε σχέση με νερό ή φυτικά ροφήματα που περιέχουν ελάχιστη πρωτεΐνη.

Δοκιμάστε γάλα με υπερδιήθηση. Ορισμένα προϊόντα αυτής της κατηγορίας περιέχουν περίπου 5 γραμμάρια περισσότερης πρωτεΐνης ανά φλιτζάνι σε σύγκριση με το συμβατικό γάλα, ανάλογα με το προϊόν.

Προσθέστε σπόρους chia ή λιναρόσπορο. Ενισχύουν το πρωινό με φυτικές ίνες, καλά λιπαρά και μια επιπλέον ποσότητα πρωτεΐνης.

Χρησιμοποιήστε στραγγιστό γιαούρτι. Προσφέρει πρωτεΐνη και χαρίζει πιο κρεμώδη υφή τόσο στη βρώμη όσο και στα smoothies.

Δοκιμάστε cottage cheese ή μεταξένιο τόφου. Μπορούν να αναμειχθούν στο μπλέντερ για ένα smoothie με περισσότερη πρωτεΐνη ή να πολτοποιηθούν και να προστεθούν στη βρώμη.

Εξετάστε την προσθήκη πρωτεΐνης σε σκόνη. Μπορεί να αυξήσει σημαντικά την περιεκτικότητα του πρωινού σε πρωτεΐνη, ανάλογα με το προϊόν και την ποσότητα που χρησιμοποιείτε.

Ολοκληρώστε με ξηρούς καρπούς ή βούτυρο ξηρών καρπών. Αμύγδαλα, καρύδια, φυστικοβούτυρο και άλλα αντίστοιχα τρόφιμα προσθέτουν πρωτεΐνη, ακόρεστα λιπαρά και γεύση.

Το συμπέρασμα

Δεν υπάρχει μία επιλογή που να είναι καλύτερη για όλους. Τα overnight oats ξεχωρίζουν για την ευκολία προετοιμασίας από το προηγούμενο βράδυ και την περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες, ενώ τα smoothies προσφέρουν ευελιξία και διευκολύνουν την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Το σημαντικότερο είναι να μην περιορίζεστε μόνο στη γεύση ή στην ευκολία. Επιλέξτε ποιοτικές πηγές πρωτεΐνης, προσθέστε φυτικές ίνες και καλά λιπαρά και προσαρμόστε τις ποσότητες στις ανάγκες σας. Με αυτόν τον τρόπο, είτε προτιμάτε ένα μπολ βρώμης είτε ένα smoothie, μπορείτε να ξεκινάτε την ημέρα σας με ένα πιο ισορροπημένο και χορταστικό πρωινό.