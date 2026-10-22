Η μαγειρική σόδα είναι ένα ήπιο καθαριστικό τριβής, το οποίο αφαιρεί τη βρωμιά χωρίς να χαράσσει το αλουμίνιο ή το PVC, ενώ παράλληλα απορροφά τις οσμές.

Πλένετε τα τζάμια, ξεσκονίζετε τα περβάζια, αλλά υπάρχει ένα σημείο που σχεδόν κανείς δεν κοιτάζει: οι ράγες στο κάτω μέρος των παραθύρων. Σκόνη, νεκρά έντομα, γύρη και συσσωρευμένη βρωμιά συγκεντρώνονται εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όλο και περισσότερος κόσμος επιλέγει πλέον να τις καθαρίζει πασπαλίζοντας λίγη μαγειρική σόδα.

Δείτε σε τι χρησιμεύει, γιατί τη συνιστούν οι επαγγελματίες καθαρισμού και πώς να την εφαρμόσετε σωστά πριν μπει ο χειμώνας.

Γιατί βρωμίζουν τόσο πολύ οι ράγες των παραθύρων

Οι ράγες λειτουργούν ως παγίδα. Κάθε φορά που ανοίγετε ένα συρόμενο παράθυρο, ο αέρας, η βροχή και η σκόνη κατακάθονται στο αυλάκι. Η υγρασία από τη συμπύκνωση γλιστράει στο τζάμι και μετατρέπει τη σκόνη σε μια κολλώδη μάζα. Με την πάροδο του χρόνου, το παράθυρο σύρεται όλο και πιο δύσκολα, η ράγα αναδίδει μια μυρωδιά μούχλας και στις γωνίες μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κηλίδες.

Το φθινόπωρο είναι η κατάλληλη στιγμή για να το αντιμετωπίσετε, καθώς μόλις ανάψει η θέρμανση, η συμπύκνωση των υδρατμών θα τρέχει από το τζάμι απευθείας μέσα σε μια βρώμικη ράγα.

Πώς δρά η μαγειρική σόδα

Η μαγειρική σόδα είναι ένα ήπιο καθαριστικό τριβής, το οποίο αφαιρεί τη βρωμιά χωρίς να χαράσσει το αλουμίνιο ή το PVC, ενώ παράλληλα απορροφά τις οσμές. Όταν συνδυάζεται με ξίδι, μάλιστα, αφρίζει και διαλύει τα υπολείμματα που είναι κολλημένα στις γωνίες.

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Η διαδικασία καθαρισμού

Σύμφωνα με τη μέθοδο που προτείνει η αμερικανική εταιρεία Glass Doctor, τα βήματα είναι τα εξής:

Αρχικά, ανοίξτε πλήρως το παράθυρο και αφαιρέστε τη σήτα αν αυτό είναι εφικτό.

Στη συνέχεια, «ρουφήξτε» τη σκόνη με το λεπτό εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας και διαλύστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας μια παλιά οδοντόβουρτσα. Πασπαλίστε με μαγειρική σόδα τα πιο βρώμικα σημεία και ψεκάστε ένα μίγμα από λευκό ξίδι και νερό μέχρι να βραχεί η σόδα, αφήνοντάς τη να αφρίσει για περίπου πέντε λεπτά.

Φορώντας γάντια, τρίψτε από πάνω προς τα κάτω δίνοντας έμφαση στις γωνίες, μαζέψτε τα υπολείμματα με πανιά ή χαρτί κουζίνας και, αν χρειάζεται, σκουπίστε με ζεστό σαπουνόνερο.

Τέλος, αφήστε το σημείο να στεγνώσει εντελώς πριν κλείσετε το παράθυρο.

Η εταιρεία συνιστά η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία με δύο φορές το χρόνο, ιδανικά την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Μην ξεχνάτε τις οπές αποστράγγισης

Πολλά παράθυρα διαθέτουν μικρές οπές αποστράγγισης στο κάτω μέρος του πλαισίου, οι οποίες επιτρέπουν στο νερό που εισχωρεί στη ράγα να βγαίνει προς τα έξω. Σύμφωνα με το Building America Solution Center του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας, εάν αυτές οι οπές φράξουν, το νερό μπορεί να λιμνάσει στο πλαίσιο και να προκαλέσει ζημιά στον τοίχο.

Κατά τον καθαρισμό, ρίξτε λίγο νερό στη ράγα: αν δεν αποστραγγίζεται, καθαρίστε προσεκτικά τις οπές με ένα καθαριστικό πίπας ή μια μικρή βούρτσα.

Οι περιορισμοί της μεθόδου

Αν και η μαγειρική σόδα καθαρίζει και απομακρύνει τις οσμές, δεν απολυμαίνει, ενώ δεν μπορεί να διορθώσει ένα παράθυρο που κολλάει λόγω φθαρμένου ρολού ή παραμορφωμένου πλαισίου.

Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα υγρού, καθώς το πλημμύρισμα μιας ράγας με φραγμένες οπές αποστράγγισης μπορεί να στείλει το νερό... σε ανεπιθύμητα σημεία.

Πηγή: thecoolist.com