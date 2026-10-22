Το ποσοστό των Αμερικανών που παρέμεναν άνεργοι για τουλάχιστον 27 εβδομάδες έφτασε το καλοκαίρι στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δεκαετίας

Παρά το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και την επιστημονική έρευνα που αναφέρθηκε από την Επιτροπή Νόμπελ, ο 30χρονος Τζακ Βάις εξακολουθεί να δυσκολεύεται να βρει σταθερή εργασία στις ΗΠΑ. Από το 2024, όταν ολοκλήρωσε τις διδακτορικές του σπουδές, έχει υποβάλει περισσότερες από 2.300 αιτήσεις για θέσεις εργασίας, χωρίς να καταφέρει μέχρι σήμερα να εξασφαλίσει μια μόνιμη επαγγελματική θέση.

Η περίπτωσή του αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη και υποψήφιοι με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα σε μια αγορά εργασίας όπου οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί και οι διαθέσιμες ευκαιρίες περιορίζονται.

Από το Πρίνστον και την έρευνα αιχμής στις εκατοντάδες απορρίψεις

Ο Τζακ Βάις, με καταγωγή από το Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, αποφοίτησε με άριστα από το Πανεπιστήμιο Ράις και το 2018 ξεκίνησε το διδακτορικό του πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, με αντικείμενο τη χημική μηχανική.

Η έρευνά του επικεντρώθηκε στις χημικές αρχές και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων. Μάλιστα, το έργο του για τον σχηματισμό του πάγου αναφέρθηκε το 2024 από την Επιτροπή Νόμπελ ως παράδειγμα αξιοποίησης της μηχανικής μάθησης στην επιστημονική έρευνα.

Παρά το ισχυρό ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, ωστόσο, η μετάβαση από τον χώρο της έρευνας στην αγορά εργασίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Αρχικά, ο Βάις επικεντρώθηκε σε ερευνητικές θέσεις σε φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και σε υποτροφίες υψηλού κύρους σε εθνικά εργαστήρια των ΗΠΑ. Οι περισσότερες αιτήσεις του, όμως, είτε απορρίφθηκαν είτε δεν έλαβαν ποτέ απάντηση.

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Έστειλε αιτήσεις ακόμη και για θέσεις εκτός της ειδικότητάς του

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η αναζήτηση εργασίας τον οδήγησε σταδιακά πολύ πέρα από το αντικείμενο των σπουδών του. Εκτός από θέσεις που σχετίζονταν με τη χημική μηχανική και την επιστημονική έρευνα, υπέβαλε αιτήσεις ακόμη και για θέσεις μηχανικού λογισμικού.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, διεκδίκησε θέση σχετική με την προετοιμασία φαγητού σε εταιρεία που εμπορεύεται κατεψυγμένους καβουροκεφτέδες.

Παράλληλα, προσπάθησε να αξιοποιήσει τις επαφές του με αποφοίτους του Πρίνστον και του Πανεπιστημίου Ράις, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν να βρει μια επαγγελματική διέξοδο. Ωστόσο, ούτε αυτή η προσπάθεια απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς οι συμβουλές που λάμβανε περιορίζονταν συχνά στην παρακολούθηση νέων αγγελιών εργασίας.

Η προσωρινή εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη και η απόλυση

Τον Ιανουάριο του 2026, ο 30χρονος κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση μερικής απασχόλησης σε νεοφυή επιχείρηση που προσλάμβανε ειδικούς για την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η αμοιβή ανερχόταν σε 70 δολάρια την ώρα, ωστόσο το εργασιακό καθεστώς δεν του εξασφάλιζε σταθερό εισόδημα. Ορισμένες εβδομάδες εργαζόταν περίπου 20 ώρες, ενώ σε άλλες η απασχόλησή του περιοριζόταν σε μόλις τέσσερις ώρες.

Σταδιακά, οι αναθέσεις εργασιών έγιναν ολοένα και πιο σπάνιες, με αποτέλεσμα να περνούν ακόμη και ολόκληρες εβδομάδες χωρίς να έχει κάποια εργασία να εκτελέσει. Στα μέσα Μαρτίου, ενημερώθηκε μέσω ομαδικής συνομιλίας ότι η συνεργασία του με την εταιρεία είχε τερματιστεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Μετά την απώλεια και αυτής της επαγγελματικής ευκαιρίας, ο Βάις επέστρεψε στο πατρικό του σπίτι στο Σολτ Λέικ Σίτι, όπου διαμένει με τους γονείς του, οι οποίοι είναι και οι δύο γιατροί.

Σκέφτεται τη Νομική και αναπτύσσει drone με τεχνητή νοημοσύνη

Παρά τις επανειλημμένες δυσκολίες, ο Τζακ Βάις εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για το επαγγελματικό του μέλλον. Μία από αυτές είναι η φοίτηση σε νομική σχολή, για την οποία σχεδιάζει να δώσει τις απαραίτητες εισαγωγικές εξετάσεις τον Νοέμβριο.

Ταυτόχρονα, διερευνά το ενδεχόμενο να αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, εργάζεται πάνω στην ιδέα ενός drone με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει και να απομακρύνει χωροκατακτητικά ζιζάνια.

Οι γονείς του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δυσκολεύονται να κατανοήσουν πώς ένας νέος με τόσο υψηλά προσόντα αντιμετωπίζει τέτοια εμπόδια στην επαγγελματική του αποκατάσταση. Η μητέρα του, Χόλι Κάρβερς, εξέτασε τις αιτήσεις του, αναζητώντας πιθανά λάθη ή στοιχεία που θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τους εργοδότες, χωρίς να εντοπίσει κάποιο εμφανές πρόβλημα.

«Είναι πραγματικά απροσδόκητο. Δεν ξέρω πώς να κατανοήσω αυτή την κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο πατέρας του, Τζον Βάις, δήλωσε: «Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό το παιδί θα δυσκολευόταν».

Η επιβράδυνση των προσλήψεων στις ΗΠΑ δυσκολεύει τους αναζητούντες εργασία

Η περίπτωση του Βάις δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική ιστορία επαγγελματικής απογοήτευσης, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον δυσκολιών στην αμερικανική αγορά εργασίας.

Η δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Λίντσεϊ Έλις, η οποία κάλυψε την υπόθεσή του στο πλαίσιο έρευνας για ανθρώπους που αναζητούν εργασία και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, επισήμανε ότι η ιστορία του ξεχώρισε ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξέτασε. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η επιβράδυνση των προσλήψεων περιορίζει τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης ακόμη και για υποψηφίους με ισχυρά προσόντα.

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ έχει περιγραφεί ως ένα περιβάλλον με περιορισμένες προσλήψεις αλλά και λιγότερες αποχωρήσεις εργαζομένων από τις υφιστάμενες θέσεις τους. Όταν οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν λιγότερο προσωπικό και οι εργαζόμενοι παραμένουν περισσότερο στις δουλειές τους, οι διαθέσιμες ευκαιρίες για νέους υποψηφίους μειώνονται.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, το ποσοστό των Αμερικανών που παρέμεναν άνεργοι για τουλάχιστον 27 εβδομάδες έφτασε το καλοκαίρι στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν δεκαετίας, εάν εξαιρεθούν η περίοδος της πανδημίας COVID-19 και οι άμεσες συνέπειές της.

Πηγή: ndtv.com