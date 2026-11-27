Η αλλαγή που χρειαζόμαστε πρέπει να γίνει υπόθεση μιας ευρύτερης προοδευτικής κοινωνικής συμμαχίας, που θα της δώσει διάρκεια και δύναμη. Μιας συνάντησης όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών που αναζητούν μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα.

Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία ενός τόπου που η ανάγκη για αλλαγή γίνεται βαθύτερη κοινωνική απαίτηση. Η κοινωνία αναζητά διέξοδο. Ζητά απαντήσεις για το εισόδημα, την εργασία, τη στέγη, την παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι κάτι που αποτυπώνεται πλέον με σαφήνεια στις μετρήσεις της κοινής γνώμης.

Επτά στους δέκα πολίτες επιθυμούν πολιτική αλλαγή. Την ίδια στιγμή, το 69% αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο και το 68% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Οι αριθμοί αυτοί δεν αποτελούν απλώς μια καταγραφή της κυβερνητικής φθοράς. Αποτυπώνουν μια βαθύτερη κοινωνική ανάγκη. Την ανάγκη να αλλάξει η πορεία της χώρας.

Πίσω από αυτή την απαίτηση βρίσκεται η καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ακρίβεια που εξανεμίζει το εισόδημα, οι μισθοί που δεν επαρκούν, η στέγη που μετατρέπεται σε απρόσιτο αγαθό, η εργασιακή ανασφάλεια, η υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Τα δημοσκοπικά ευρήματα αποκαλύπτουν και κάτι ακόμη. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα για περίπου οκτώ στους δέκα πολίτες, ενώ τα ζητήματα δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας βρίσκονται επίσης ψηλά στις κοινωνικές ανησυχίες. Δεν πρόκειται για δύο διαφορετικές κρίσεις. Η οικονομική ανισότητα και η θεσμική απαξίωση συνδέονται. Όταν η οικονομική ισχύς μετατρέπεται σε πολιτική επιρροή, όταν τα ολιγοπώλια καθορίζουν τους όρους της αγοράς, όταν η διαπλοκή και οι πελατειακές σχέσεις υπονομεύουν το δημόσιο συμφέρον, τότε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα βαθύ δημοκρατικό πρόβλημα.

Οι νέοι και οι νέες, οι γενιές που τα όνειρά τους διαψεύστηκαν μέσα από πολλαπλές κρίσεις, χρειάζονται μια νέα σπίθα. Μια νέα αρχή για τη δημοκρατία, την οικονομία, τους θεσμούς και την κοινωνία. Ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και κράτος και θα ξαναδώσει περιεχόμενο στις έννοιες της δικαιοσύνης και της ισότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Μεταπολίτευση έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατία, την κατοχύρωση δικαιωμάτων και τη διεύρυνση των κοινωνικών κατακτήσεων. Δημιούργησε προσδοκίες και άνοιξε δρόμους κοινωνικής κινητικότητας. Ωστόσο, το κοινωνικό συμβόλαιο εκείνης της εποχής έχει πλέον εξαντλήσει τα όριά του. Οι διαδοχικές κρίσεις, η οικονομική ανασφάλεια, η διεύρυνση των ανισοτήτων και η ακύρωση των συλλογικών βεβαιοτήτων έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα.

Σήμερα, για ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, η εργασία δεν εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση, η μόρφωση δεν εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες και η προοπτική μιας καλύτερης ζωής μοιάζει ολοένα και πιο μακρινή.

Καμία αλλαγή, όμως, δεν μπορεί να στεριώσει χωρίς δημοκρατική και θεσμική αναγέννηση. Η διαφθορά, η διαπλοκή, οι πελατειακές σχέσεις και η εδραιωμένη πεποίθηση ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες για τους ισχυρούς και διαφορετικοί για τους υπόλοιπους τραυματίζουν βαθιά τη δημοκρατία.

Όταν ο πολίτης αισθάνεται ότι το δημόσιο συμφέρον υποχωρεί μπροστά στα οργανωμένα συμφέροντα, τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Η ανάκτησή της απαιτεί γενναίες τομές. Ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ουσιαστική λογοδοσία και ισονομία. Απαιτεί ένα κράτος που δεν θα λειτουργεί ως λάφυρο της εκάστοτε εξουσίας, αλλά ως εγγυητής των δικαιωμάτων και των αναγκών όλων των πολιτών.

Η αλλαγή που χρειαζόμαστε πρέπει να γίνει υπόθεση μιας ευρύτερης προοδευτικής κοινωνικής συμμαχίας, που θα της δώσει διάρκεια και δύναμη. Μιας συνάντησης όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών που αναζητούν μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε ακριβώς ως ανάγκη αυτής της προσδοκίας. Της προσδοκίας για μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής που θα σηματοδοτήσει μια νέα μεταπολίτευση.

Η σπίθα της αλλαγής υπάρχει ήδη μέσα στην κοινωνία. Βρίσκεται στην αγωνία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή, στην επιμονή των νέων να διεκδικούν το μέλλον τους, στην απαίτηση των πολιτών για δικαιοσύνη και δημοκρατία. Το ζητούμενο είναι αυτή η διάχυτη προσδοκία να αποκτήσει πολιτική έκφραση, συλλογικό σχέδιο και δύναμη ανατροπής.

Η πρόταση της ΕΛ.Α.Σ. και του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια πειστική εναλλακτική και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης που συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο: παράγουμε περισσότερο, μοιραζόμαστε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Γιατί η πραγματική πολιτική αλλαγή μετριέται από όσα αλλάζουν στη ζωή των ανθρώπων που ζουν, εργάζονται και αγωνιούν για ένα καλύτερο αύριο σε αυτή τη χώρα.

(Ο Βασίλης Τσίρκας είναι δικηγόρος, πρώην βουλευτής Άρτας, μέλος ΕΛ.Α.Σ.)