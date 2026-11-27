Στελέχη της Αμαλίας είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Μαξίμου και τη Χ. Τρικούπη. Τα ίδια πρόσωπα ισχυρίζονται πως πέραν του προφανούς στόχου -που δεν είναι άλλος παρά ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ- υπάρχουν και βαθύτερες συνεννοήσεις.

Τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι γνωστοί ποδοσφαιρόφιλοι. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι, μάλιστα, λίγες οι φορές που και οι τρεις χρησιμοποιούν ποδοσφαιρικές παρομοιώσεις ή και ορολογία στην πολιτική αντιπαράθεση. Μια τέτοια αναφορά, όμως, πυροδότησε την «έκρηξη» της ΕΛΑΣ, η οποία μιλάει ανοιχτά, πλέον, για «κοινή ομάδα» Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη.

«Βήμα, βήμα προς τη συγκυβέρνηση»

«Για εμένα σήμερα πρέπει να παραιτηθούν και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό,τι χρώμα και αν είναι η “πολιτική φανέλα” που φορούν», δήλωσε στον Real FM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Συμπαράταξη αντέδρασε σε ιδιαίτερα έντονο ύφος. «Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της “ομάδας” από την άμυνα στην επίθεση. Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιχνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη», ήταν η απάντηση της ΕΛΑΣ.

Για τα στελέχη της Αμαλίας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Η επιλογή Ανδρουλάκη να ταυτίζει δύο παντελώς ανόμοιες υποθέσεις, δεν αποτελεί «πιστολιά στον αέρα». Αντίθετα, θεωρούν πως με αυτή τη ρητορική βγάζει από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, τον πρωθυπουργό, εξαιτίας των ατελείωτων κυβερνητικών σκανδάλων - με τελευταίο εκείνο του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Και δεν το κάνει, προφανώς, από την καλή του την ψυχή. Οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα είναι πεπεισμένοι ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαριλάου Τρικούπη. Τα ίδια πρόσωπα ισχυρίζονται πως πέραν του προφανούς στόχου -που δεν είναι άλλος παρά ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ- υπάρχουν και βαθύτερες συνεννοήσεις.

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Και που φτάνουν αυτές; Ακόμα και σε επίπεδο μετεκλογικής συνεργασίας, λένε οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι κρυφό ότι η αναβίωση της περιόδου 2012-2014, όταν και συγκυβέρνησαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία -με ολίγον από Καρατζαφέρη, που στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν ότι δεν συνέβη- αποτελεί το βασικό σενάριο για τη διακυβέρνηση της χώρας, που επεξεργάζονται διάφοροι παράγοντες. Τόσο πολιτικοί, όσο και εξωθεσμικοί.

Από το ΠΑΣΟΚ αρνούνται κάθε τέτοια συζήτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ανοιχτά ότι μόνο μαζί τους θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση και στην ΕΛΑΣ θεωρούν ότι ήδη «στρώνεται το έδαφος» για την επόμενη ημέρα.