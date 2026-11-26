Η τιμή κυμαίνεται στα 3,5 ευρώ για τους παραγωγούς και χαμηλότερα.

Χαμηλές πτήσεις καταγράφει η τιμή στο ελαιόλαδο, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό τους παραγωγούς που σκέφτονται να αφήσουν το καρπό στα δέντρα.

Η τιμή κυμαίνεται στα 3,5 ευρώ για τους παραγωγούς και χαμηλότερα.

Κατώτατη εγγυημένη τιμή για το κρητικό ελαιόλαδο, όχι χαμηλότερη από τα 5 ευρώ το κιλό, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και ουσιαστική μείωση του κόστους παραγωγής διεκδικεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου (ΕΟΑΣΗ), εκφράζοντας τη διαφωνία της με την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης για αποθεματοποίηση του ελαιολάδου, προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω πτώση των τιμών παραγωγού.

Η ΕΟΑΣΗ ασκεί έντονη κριτική στην απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης της Ομάδας Εργασίας για τη «Στρατηγική Ποιότητας και Προώθησης του Κρητικού Ελαιολάδου», σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Κρήτης θα αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προτείνοντας την ενεργοποίηση του μηχανισμού υποχρεωτικής απόσυρσης ελαιολάδου από την αγορά, με παράλληλη οικονομική ενίσχυση των παραγωγών μέσω De Minimis ή εθνικών πόρων.

Όπως υποστηρίζει η Ομοσπονδία, η συγκεκριμένη πρόταση δεν διασφαλίζει το εισόδημα των μικρομεσαίων ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος καλλιέργειας και τις χαμηλές τιμές διάθεσης του προϊόντος τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο το κόστος παραγωγής και οι εισαγωγές

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών ομοσπονδιών Ηρακλείου και Χανίων, κατά τη συνάντησή τους με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, έθεσαν συγκεκριμένα αιτήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν στις αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και τα αγροτικά εφόδια, την ώρα που, όπως επισημαίνουν, οι τιμές παραγωγού στην ελιά και το ελαιόλαδο βρίσκονται κάτω από το κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, καταγγέλλουν πρακτικές μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών εμπορίας ελαιολάδου, υποστηρίζοντας ότι εισάγουν ελαιόλαδο από την Τυνησία, το οποίο παρουσιάζεται ως ευρωπαϊκό, ασκώντας περαιτέρω πιέσεις στις τιμές παραγωγού.

Η ΕΟΑΣΗ διεκδικεί:

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές στις βρώσιμες ελιές και στο ελαιόλαδο, με την τιμή για το κρητικό ελαιόλαδο να μην υποχωρεί κάτω από τα 5 ευρώ.

Μείωση του κόστους παραγωγής, με πλαφόν στις τιμές του αγροτικού πετρελαίου, του ηλεκτρικού ρεύματος και των αγροτικών εφοδίων, καθώς και κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα.

Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις για ζημιές από ασθένειες και καιρικά φαινόμενα.

Ουσιαστική οικονομική στήριξη των μικρομεσαίων αγροτών.

Επιστροφή στους πραγματικούς δικαιούχους των χρημάτων που καταβλήθηκαν παράτυπα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άμεση αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του ΟΣΔΕ.

Η Ομοσπονδία καταλογίζει ευθύνες στις κυβερνητικές πολιτικές και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποιώντας ότι, χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ολοένα και περισσότεροι μικρομεσαίοι παραγωγοί κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν τις καλλιέργειές τους.

Φέτος οι παραγωγοί πωλούν:

– Λακωνία (ποικιλία Κορωνέικη): 3,50 €/κιλό

– Μεσσηνία (ποικιλία Κορωνέικη): 3,20 – 3,40 €/κιλό

– Αργολίδα (ποικιλία Μανάκι): 3,20 – 3,40 € /κιλό

– Κρήτη: 3,20 – 3,60 €/κιλό

«Οι τιμές παραμένουν χαμηλές σε σχέση με πέρυσι, έχουν κατρακυλήσει κατά το ήμισυ», λέει από την Κρήτη στο Mega ο Κώστας Παναγιωτάκης, ελαιοπαραγωγός.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν:

– Αυξημένο κόστος καλλιέργειας (ενέργεια, καύσιμα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα)

– Έλλειψη εργατικών χεριών

– Ακριβά μεροκάματα: 60 – 80 €

– Έμποροι ζητούν χαμηλή τιμή

– Χαμηλή απόδοση του καρπού φέτος

Η τιμή στο ράφι

Φέτος, σύμφωνα με το Μεγα ένας τενεκές ελαιόλαδου 17 λίτρων στοιχίζει από 90 έως 100€, ενώ πέρυσι κυμαινόταν έως 120€.

Στα ράφια, το ελαιόλαδο φτάνει 5,50 – 8,30€/λίτρο, όταν πέρυσι ήταν 7 – 9€/λίτρο.