Ο Κασιδιάρης στη Μόσχα- «Τα καλά δικά μας, τα κακά των δημάρχων» το δόγμα του υπουργείου Παιδείας και του Μαξίμου!

Με δυο δηλώσεις ουσιαστικά εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε την Τετάρτη ο Στέφανος Κασσελάκης.

Τυχαίο;

Και έχει επαφές με στέλεχος της Κουμουνδούρου που τον βοήθησε πολύ στην "πολιτική του εξέλιξη";

ΥΓ: Είδαμε σε τηλεοπτική εμφάνισή του και τον άλλοτε διευθυντή του γραφείου του Μανώλη Καπνισάκη.

Κινητικότης ναι, ίσως και συμμαχίες που στήνονται ξανά;

Το παράπονο της Σοφίας

Στο τέλος του υπουργικού Συμβουλίου μία αναφορά του Κ. Μητσοτάκη άνοιξε τον δρόμο για να ανοίξει η συζήτηση περί στοχοποίησης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη. Κατά πληροφορίες ο πρωθυπουργός κλείνοντας κάλεσε τους υπουργούς να στηρίξουν το έργο του Παιδείας λέγοντας ότι «η Σοφία Ζαχαράκη τις τελευταίες ημέρες δέχεται μία άδικη επίθεση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χωρίς να γίνει συγκεκριμένη αναφορά όλοι κατάλαβαν ότι αφορούσε συγκεκριμένο δημοσίευμα ιστοσελίδας -που διάκεινται μάλιστα φιλικά προς την κυβέρνηση- σχετικά με την κατάσταση των σχολείων. Ίσως και μεγάλης σοβαρής εφημερίδας του χώρου. Τότε η Σ. Ζαχαράκη πήρε τον λόγο και είπε «δέχομαι μία προσωπική στοχοποίηση». Εξηγώντας το θετικό, κατά την ίδια, έργο του υπουργείου. Η υπουργός άλλωστε επιμένει ότι τα προβλήματα στα σχολεία είναι αρμοδιότητα και θέμα των δήμων και όχι του υπουργείου.

Εσωκομματικά καρφώματα;

Σύμφωνα με πληροφορίες το Μαξίμου δεν μπορεί να καταλάβει από πού εκπορεύεται αυτή η κριτική στο πρόσωπό της, αν και υποθέσεις γίνονται. Κι ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από το τι συμβαίνει όλοι άρχισαν να κάνουν υποθέσεις. Με κάποιους να βλέπουν «κεντρική» στόχευση και κάποιους να χαρακτηρίζουν «προβληματική» την εικόνα σε θέματα του Τύπου ή κριτικής να συζητούνται γύρω από το υπουργικό τραπέζι. (Έχει παράπονο και η ΝΔ Μητσοτάκη από τα μέσα και δη από αυτό που άσκησε κριτική στη Σοφία Ζαχαράκη! -Τι άλλο θα ακούσουμε!).

Κάποιοι βέβαια επιμένουν πως οι αποκαλύψεις για τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία έχουν να κάνουν και με εσωκομματικά «ξεκαθαρίσματα λογαριασμών»!

ΥΓ: Η κάλυψη του Μαξίμου στις επιθέσεις που δέχεται η υπουργός Παιδείας δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι είναι απόλυτη, ίσως και όχι τόσο ειλικρινής. Το μέλλον θα δείξει!

Τα καλά δικά μας, τα κακά των ...δημάρχων!

Ο καθένας βεβαίως έχει στα μάτια του τις εικόνες επισκέψεων του πρωθυπουργού στα σχολεία που ανακαινίζονται.

Με τη συνοδεία πάντοτε καμερών.

Επισκέψεις σε σχολεία που είναι προβληματικά δεν έχει κάνει ποτέ ο πρωθυπουργός. Ούτε βεβαίως η υπουργός Παιδείας. Το Αρκαλοχώρι χαρακτηριστικότερο παράδειγμα!

Είπαμε: Τα καλά δικά μας, τα κακά των ...δημάρχων!

Η Ντόρα ο Αντώνης και τα ..βιβλία

Τέσσερις ημέρες μετά την προγραμματισμένη παρουσία του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη «Μια γυναίκα» σχεδιάζει να μιλήσει σε άλλη παρουσίαση βιβλίου ο Αντώνης Σαμαράς.

Συγκεκριμένα το βιβλίο της Ντόρας παρουσιάζεται στις 10 Δεκεμβρίου και ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει σε άλλο βιβλίο στις 14 Δεκεμβρίου.

Κάποιοι καχύποπτοι δεν αποδίδουν στην τύχη αυτήν την συγκυρία.

Και υποψιάζονται ότι ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να έχει έτοιμο βήμα να απαντήσει σε περίπτωση που προκληθεί από την Ντόρα Μπακογιάννη.

Κάποιες ..άσπονδες φιλίες δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια κι αν περάσουν.

Ο Κασιδιάρης στη Μόσχα!

Έντονη κινητικότητα από τον Κασιδιάρη.

Επίσκεψη στη Μόσχα, συνάντηση με επιχειρηματίες και βουλευτές του κόμματος του Βλ. Πούτιν.

Ένα μήνυμα και προς τα άλλα λεγόμενα «ρωσόφιλα» κόμματα της Ελλάδας.

Έχει την ...πρωτοκαθεδρία στο συγκεκριμένο χώρο...