Η προετοιμασία του νέου κόμματος, οι Θεσμοί και η Δικαιοσύνη.

«Ο κύβος ερρίφθη και διέβην τον Ρουβίκωνα. Μένει μόνο το πάτημα του κουμπιού από τον Πρόεδρο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χάρης Τσιλιώτης.

Όπως ο ίδιος αναφέρει: «Μετά την συνάντηση που είχα προ καιρού με τον πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό της ΝΔ Κώστα Καραμανλή συναντήθηκα σήμερα στο γραφείο του στην οδό Δημοκρίτου στο Κολωνάκι με τον έτερο πρώην Πρωθυπουργό και Αρχηγό της ΝΔ και Αρχηγό υπό σύσταση κόμματος Αντώνη Σαμαρά.

Με τον Πρόεδρο συζητήσαμε θέματα που αφορούν την προετοιμασία για την σύσταση του νέου κόμματος, την κατάρτιση του προγράμματος σε ζητήματα Θεσμών και Δικαιοσύνης καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν την Β΄εκλογική Περιφέρεια Πειραιά. Του εξέφρασα την απόλυτη στήριξή μου στο νέο εγχείρημα και μου μετέφερε τις εντυπώσεις του από τις περιοδείες ανά την Ελλάδα ιδιαίτερα από την πρόσφατη του τελευταίου Σαββατοκύριακου.

Κατά την συζήτηση η αισιοδοξία ξεχείλιζε για την πορεία του υπό σύσταση κόμματος που είναι η μοναδική αξιόπιστη λύση και όχι μόνο στον χώρο της Κεντροδεξιάς για την απαλλαγή της χώρας από το σημερινό συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας που παράγει και αναπαράγει την διαφθορά και την έκπτωση στα εθνικά ζητήματα».