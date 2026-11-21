Τι ανέφερε σε δηλώσεις του το πρωί του Σαββάτου 21/11 ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται για περιοδεία στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο όπου και συναντήθηκε με αγρότες στα Μάλγαρα. Σύμφωνα με το Thestival ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγή και στάθηκε στην ανάγκη για επανασυγκρότηση της υπαίθρου η οποία -όπως υποστήριξε- θα δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών.

Τον πρώην πρωθυπουργό υποδέχθηκε στα Μάλγαρα ο ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης. Στο περιθώριο της συνάντησης, ο κ. Ανεστίδης περιέγραψε στον Αντώνη Σαμαρά τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής και των ρυζοπαραγωγών, τονίζοντας πως πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν λόγω υψηλού κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών πώλησης του ρυζιού αλλά και των συμφωνιών κυβέρνησης και ΕΕ με τρίτες χώρες από τις οποίες εισάγουν αγαθά μεταξύ των οποίων και ρύζι.

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Ο κ. Σαμαράς συμφώνησε ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα και για τον λόγο αυτό όπως είπε «είναι μια πολιτική απόφαση, θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε την επανασυγκρότηση της επαρχίας».

«Αυτό που απαιτείται είναι μια πολιτική απόφαση, επιστροφή στην επαρχία με κάθε τρόπο» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Εκεί πρέπει να είναι η πίεση και προς την ΕΕ. Εκεί πρέπει να πηγαίνουν τα χρήματα που διαθέτει η ΕΕ για την Ελλάδα και τα χρήματα που διαθέτει η Ελλάδα για τον εαυτό της».

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Ο Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε χθες τη Λάρισα και σήμερα νωρίς το πρωί την Κατερίνη. Μετά τη συνάντηση με τους αγρότες στα Μάλγαρα ο κ. Σαμαράς θα βρεθεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να έχει σειρά επαφών και συναντήσεων.