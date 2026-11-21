Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, λευκή μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 17χρονης κοπέλας από την περιοχή του Κολωνού, στην Αθήνα, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό της.

Πρόκειται για την Ευαγγελία – Σίσσυ Ντ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026, από χώρο παιδικής προστασίας στον Κολωνό.

Ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Τα χαρακτηριστικά της 17χρονης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η Ευαγγελία – Σίσσυ Ντ. έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,65 μέτρα και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, λευκή μπλούζα και αθλητικά παπούτσια.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την εξαφάνιση ή έχει δει την ανήλικη να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές.

Οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται ενημέρωση για την υπόθεση.

Η κινητοποίηση συνεχίζεται, με βασική προτεραιότητα τον ασφαλή εντοπισμό της 17χρονης.