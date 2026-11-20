Αλλάζει ο καιρός. Η πρόγνωση Αρναούτογλου.

Με ηλιοφάνεια θα… ανοίξει και θα… κλείσει ο καιρός το Σάββατο, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι μπαίνουμε σε έναν καιρό με πολύ ενδιαφέρον.

Το Σάββατο πάντως δεν αναμένεται κάτι το εντυπωσιακό με την θερμοκρασία να φτάνει στα κεντρικά ηπειρωτικά στους 21 με 22 βαθμούς, στα βόρεια από 14 έως 22 βαθμούς και στα νότια στους 21 βαθμούς.

Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 βαθμούς και στα δυτικά νησιωτικά από 19 έως 24 βαθμούς.

Την Κυριακή, τα πρώτα φαινόμενα θα τα έχουμε από την περιοχή των Ιωαννίνων έως το Αγρίνιο και τη Δευτέρα δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες στην περιοχή της Καρδίτσας. Από το μεσημέρι της Δευτέρας νέο πέρασμα καταιγίδων θα έχουμε από την Καστοριά μέχρι την Τρίπολη, ενώ βροχές θα έχουμε σε Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο. Την Τετάρτη θα έχουμε βροχές σε Ιωάννινα και Κέρκυρα και προς το βράδυ θα επεκταθούν νοτιότερα. Την Πέμπτη 26/11 και Παρασκευή 27/11 θα έχουμε πολύ ισχυρά φαινόμενα σε έναν νοητό κύκλο από Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αγρίνιο και Καρδίτσα τα οποία θα μετακινηθούν νοτιότερα. Βροχές θα έχουμε και σε Λαμία, Βόλο, Σκόπελο μέχρι την Αλεξανδρούπολη και Μυτιλήνη.

Από 28/11 και 29/11 βροχές και καταιγίδες θα έχουμε σχεδόν παντού και πιο ισχυρά φαινόμενα σε Καλαμάτα και Σπάρτη.

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Παράλληλα θα έχουμε και έντονο κρύο, αλλά και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Λάρισας και σε περιοχές στα ΒΑ σύνορα της χώρας με τα υψόμετρα εκδήλωσης να φανούν πιο ξεκάθαρα τις επόμενες μέρες. Στις 30/11 και την 1η Δεκεμβρίου θα έχουμε πολλές βροχές στην Κρήτη.

Πάντως το κρύο θα μπει στην Ελλάδα από τις 23/11 και από τα βόρεια της χώρας και στις 28/11 - 29/11 θα είναι ακόμη πιο έντονο.

Δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=m-blyoudNDw}