Ο γιος του Μπολσονάρου, Κάρλος, ανακοίνωσε ότι ο 71χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με «έντονους πόνους στην κοιλιά», ανακοίνωσε ο γιος του, Κάρλος, με ανάρτηση στο Χ.

Τα τελευταία χρόνια ο Μπολσονάρου έχει νοσηλευτεί επανειλημμένα λόγω προβλημάτων στην κοιλιακή χώρα, αφού τον μαχαίρωσαν στο στομάχι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας το 2018.

«Ο πατέρας μου μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο καθώς παρουσίασε έντονο κοιλιακό πόνο», έγραψε στο Χ ο Κάρλος Μπολσονάρου, ο μικρότερος γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας. Στην ανάρτηση σημείωσε ότι ο πατέρας του έχει υποβληθεί «σε περισσότερες από εννέα» χειρουργικές επεμβάσεις μετά την επίθεση που δέχθηκε και ανέφερε ότι «η υγεία του επιδεινώνεται κάθε ημέρα στη φυλακή», λόγω «της περιορισμένης κινητικότητας και του ψυχολογικού βασανισμού που υφίσταται κάθε ημέρα».

{https://x.com/CarlosBolsonaro/status/2123868031226888443}

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρου, πρόεδρος της Βραζιλίας από το 1919 έως το 2022, καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή φυλάκισης 27 ετών, για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο 71χρονος είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, για ιατρικούς λόγους.