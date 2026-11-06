Ο ενδιάμεσος είναι πιλότος κι επιχειρηματίας εγκατεστημένος στο Μαϊάμι.

Επιχειρηματίας και πιλότος, υπήκοος Αργεντινής εγκατεστημένος στο Μαϊάμι, διαδραμάτισε ρόλο ενδιάμεσου για την πληρωμή της πτήσης με τον οποία ο Φλάβιο Μπολσονάρου διέφυγε από τη Βραζιλία στις ΗΠΑ μετά την εκλογική του ήττα τον περασμένο μήνα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που ενεπλάκη στο εγχείρημα.

Αφού έχασε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, στον οποία αντιμετώπισε τον κεντροαριστερό πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφθασε την 28η Οκτωβρίου στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, με ιδιωτικό αεροσκάφος, έχοντας μαζί του την οικογένειά του.

Τα διαβατήρια του γιου του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου είχαν ακυρωθεί, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο ξέπλυμα χρήματος.

Για την αντάξια κινηματογραφικής ταινίας μυστική διαφυγή του μέσω Αργεντινής και Ισημερινού εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά σκοτεινά σημεία.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος δεν αναγνώρισε την ήττα του, έφυγε νύχτα από την πόλη Πουέρτο Ιγουασού της Αργεντινής, κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία, με αεροσκάφος της αργεντίνικης εταιρείας Baires Fly.

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Ο ενδιάμεσος

Την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής της εταιρείας αυτής, ο Λουίς Γκράντε, δήλωσε στο AFP ότι «ήρθε σε επαφή μαζί του broker (ενδιάμεσος)» που ζει στις ΗΠΑ.

Ο broker αυτός του κατέβαλε 150.000 δολάρια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αργεντινή, ποσό που ήρθε μέσω τραπεζικού λογαριασμού στις ΗΠΑ, είπε ακόμη. Αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητα του ενδιάμεσου και πρόσθεσε ότι δεν ήξερε για λογαριασμό τίνος ενεργούσε.

Πηγή που ανέφερε πως ενεπλάκη στο εγχείρημα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως ο ενδιάμεσος είναι πιλότος κι επιχειρηματίας εγκατεστημένος στο Μαϊάμι, ονόματι Φερνάντο Μαρτίν Μπογέ.

Ο κ. Μπογέ έχει τουλάχιστον δυο εταιρείες στο όνομά του στο Μαϊάμι, την Emerald Aviation και την Huracan USA, σύμφωνα με το δημόσιο μητρώο. Δεν απάντησε όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του το AFP.

Ο Λουίς Γκράντε και ο Φερνάντο Μαρτίν Μπογέ είναι φίλοι και είχαν οικονομικές δοσοληψίες στο παρελθόν, σύμφωνα με δυο ανεξάρτητες πηγές στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το αεροσκάφος μισθώθηκε κατόπιν κινήσεων του Τζέισον Μίλερ, συμβούλου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για θέματα επικοινωνίας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στις διευθετήσεις που έκανε ο Μπολσονάρου υιός όταν εγκατέλειψε τη Βραζιλία.

Την Πέμπτη, η Παλόμα Οτσόα, εισαγγελέας στην Αργεντινή, ζήτησε να αρχίσει να διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθεί αν κυβέρνηση του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι χρησιμοποίησε δημόσια κεφάλαια για να διευκολύνει τη διαφυγή του ατυχήσαντα υποψηφίου για την βραζιλιάνικη προεδρία από τη χώρα του, δήλωσε δικαστική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ίδιος ο Φλάβιο Μπολσονάρου υπογράμμισε σε συνέντευξή του που δημοσίευσε η New York Times επίσης χθες Πέμπτη ότι δεν τον βοήθησε «καμιά κυβέρνηση» να διαφύγει, επιμένοντας πως θα πάρει μαζί του «στον τάφο» τα μυστικά για την απόδρασή του.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ