Την ανάγκη να μετατραπεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε διατηρήσιμη ανάπτυξη, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις και ισχυρότερη εγχώρια παραγωγή, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση της Aegean Baltic Bank (ABBank).
Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία έχει ενισχύσει σημαντικά τις αντοχές της απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις, καταγράφοντας υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από την Ευρωζώνη. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9%, έναντι 0,9% στην Ευρωζώνη, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη κοντά στο 2% για την περίοδο 2026-2028.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημοσιονομική πρόοδο, επισημαίνοντας ότι το 2025 η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ, με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί στο 145,4%.
Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός, η χαμηλή παραγωγικότητα και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις.
Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε η ελληνόκτητη ναυτιλία, με τον διοικητή να υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερης διασύνδεσής της με την εγχώρια οικονομία, μέσω ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, τεχνολογικών υπηρεσιών και ελληνικών προμηθειών.
Για το τραπεζικό σύστημα σημείωσε ότι η ισχυρή κερδοφορία, που έφθασε τα 4,7 δισ. ευρώ το 2025, πρέπει να μεταφραστεί σε περισσότερη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και παραγωγικών επενδύσεων.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη.
Η παρουσία του Διοικητή στην εκδήλωση της Aegean Baltic Bank αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις πληροφορίες για αμερικανική έρευνα της FinCEN που εξετάζει πιθανές διασυνδέσεις της ABBank με το Ιράν. Η στάση του κ. Στουρνάρα δύναται να ερμηνευθεί ως θετικό θεσμικό μήνυμα για την τράπεζα, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ενδεχομένως δεν έχουν προκύψει επιβαρυντικά ευρήματα.