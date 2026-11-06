Ειδικοί επισημαίνουν ότι η αυξανόμενη δυσπιστία τροφοδοτείται εν μέρει από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Pediatrics, αυξήθηκαν σημαντικά στις ΗΠΑ τα περιστατικά αιμορραγίας στα βρέφη λόγω έλλειψης βιταμίνης Κ, καθώς όλο και περισσότεροι γονείς αρνούνται τη χορήγηση της συγκεκριμένης ένεσης στα νεογνά τους.

Αν και η έρευνα δεν προσδιορίζει τα αίτια της αύξησης, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξανόμενης δυσπιστίας απέναντι στη δημόσια υγεία, η οποία, εν μέρει, έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια από την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Βήματα προς τα πίσω

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα περιστατικά αιμορραγίας λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Κ αυξάνονταν σχεδόν κάθε χρόνο από το 2017, ενώ πέρυσι σημείωσαν απότομη έξαρση.

«Είχαμε περάσει γενιές ολόκληρες χωρίς να βλέπουμε τέτοια αύξηση στις επιπλοκές», δήλωσε ο Στιβ Γουλφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth και ένας από τους συντάκτες της μελέτης.

«Είναι πραγματικά απογοητευτικό να βλέπουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημόσια υγεία να ανατρέπεται».

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Η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Υγείας (HHS), Γκρέις Τζέιμισον, ανέφερε σε δήλωσή της ότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) «συνιστούν στους γονείς να χορηγούν στα νεογνά ένεση βιταμίνης Κ εντός έξι ωρών από τη γέννηση, προκειμένου να προληφθεί η αιμορραγία λόγω ανεπάρκειας».

Η ίδια επιβεβαιώνει ότι η «η εμπιστοσύνη του κοινού στους υγειονομικούς θεσμούς έχει υποχωρήσει». Ωστόσο, απέδωσε την εξέλιξη στις «υπερβολικά αυστηρές υποχρεωτικές πολιτικές και τα αντιφατικά μηνύματα της κυβέρνησης Μπάιντεν» κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Γιατί είναι απαραίτητη η βιταμίνη Κ στα νεογνά

Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική πήξη του αίματος και την πρόληψη των αιμορραγιών.

Τα νεογέννητα δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα βιταμίνης Κ κατά τη γέννηση, ούτε προσλαμβάνουν αρκετή μέσω του μητρικού γάλακτος. Επιπλέον, το πεπτικό τους σύστημα δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμο ώστε να παράγει την απαραίτητη ποσότητα, εξηγεί η Ελίζαμπεθ Γουλφ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Virginia Commonwealth και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Τα βρέφη με έλλειψη βιταμίνης Κ διατρέχουν κίνδυνο ανεξέλεγκτης αιμορραγίας, ακόμη και εγκεφαλικών επεισοδίων.

«Από τα βρέφη που εμφανίζουν εγκεφαλικά επεισόδια λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Κ, το 20% πεθαίνει, ενώ από εκείνα που επιβιώνουν, το 40% αντιμετωπίζει μόνιμα νευρολογικά προβλήματα», ανέφερε η Γουλφ. «Πρόκειται, επομένως, για μια κατάσταση που μπορεί να είναι εξαιρετικά σοβαρή».

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ετήσια περιστατικά αιμορραγίας λόγω ανεπάρκειας βιταμίνης Κ αυξήθηκαν από 189 το 2017 σε 903 το 2024. Το 2025 σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 1.764.

Στην πλειονότητα των περιστατικών, τα βρέφη δεν είχαν λάβει ένεση βιταμίνης Κ. Ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων αφορούσε αιμορραγίες στον εγκέφαλο.

Η μελέτη ανέλυσε ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας περισσότερων από 11 εκατομμυρίων βρεφών στις ΗΠΑ. Διαπίστωσε επίσης ότι το ποσοστό των νεογνών που έλαβαν ένεση βιταμίνης Κ μειώθηκε από 98% το 2017 σε 95% το 2025.

Δυσπιστία απέναντι στη δημόσια υγεία

Οι ερευνητές συνδέουν την αύξηση των περιστατικών αιμορραγίας και των αρνήσεων των γονέων να χορηγήσουν στα νεογνά τους βιταμίνη Κ με την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια.

Όπως επισημαίνουν, τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω από τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για την αναμόρφωση του προγράμματος παιδικών εμβολιασμών, καθώς και από τη σταδιακή υποχώρηση της εμπιστοσύνης στις συστάσεις των υγειονομικών αρχών.

«Ως επιστήμονες, δεν μπορούμε να αποδείξουμε σχέση αιτίου-αποτελέσματος», δήλωσε ο Γουλφ. «Ωστόσο, το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία παρατηρήσαμε πραγματική κλιμάκωση των μηνυμάτων της κυβέρνησης που υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη του κοινού στις παρεμβάσεις δημόσιας υγείας».

Η ένεση βιταμίνης Κ δεν είναι εμβόλιο. Ωστόσο, οι γιατροί εκτιμούν ότι ορισμένοι γονείς τη συγχέουν με τα εμβόλια, επειδή χορηγείται με ένεση.

Ο Χάουαρντ Γκιλ, πρόεδρος του Παιδιατρικού Τμήματος του Holy Cross Health στη Φλόριντα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η δυσπιστία απέναντι στις ενέσεις ενδέχεται να ενισχύθηκε μετά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά της Covid-19.

«Η επιφυλακτικότητα φαίνεται να έχει ενταθεί μετά την κυκλοφορία του εμβολίου κατά της Covid-19 και το ζήτημα μετατράπηκε περισσότερο σε πολιτική αντιπαράθεση», σημείωσε.

Με πληροφορίες από Washington Post