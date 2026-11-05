Tο Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά και επικοινωνιακά την αποκάλυψη σειράς υποθέσεων όπως το Χωριάτικο, η Pizza Fan κλπ.

Είναι ίσως η πρώτη φορά που η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται σε ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας με επιλογή της κυβέρνησης. Είναι γνωστό εξάλλου πως δεν αποτελεί προνομιακό πεδίο της, δεδομένου ότι αναγνωρίζεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εκμεταλλευθεί πολιτικά και επικοινωνιακά την αποκάλυψη σειράς υποθέσεων όπως το Χωριάτικο, η Pizza Fan κλπ, με το πρωθυπουργικό αφήγημα να συνοψίζεται στο κυνήγι «των μεγάλων ψαριών», ενώ την ίδια ώρα εγκαλεί τον αντίπαλό της – για πολλοστή φορά – για τους Ποινικούς Κώδικες του 2019.

Επειδή ωστόσο βρισκόμαστε πλέον στο 2026, μία πιο ενδελεχής εξέταση ωστόσο των υποθέσεων που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες, πέρα από τους τίτλους και τα πρωτοσέλιδα, δημιουργεί εύλογες απορίες για τη στιβαρότητα του πρωθυπουργικού αφηγήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όσα αποκαλύπτονται για την υπόθεση του «Χωριάτικου». Τα 25 στελέχη της φορολογικής διοίκησης που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας φέρονται να χρηματίζονταν από το μηχανισμό του Άγγελου Γιαννακόπουλου έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ένα κοινό: Σχεδόν όλοι αναβαθμίστηκαν, πήραν προαγωγές και ανελίχθησαν στη φορολογική διοίκηση επί Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία. Ο δε τελευταίος στο «τεφτέρι» της λογίστριας του Γιαννακόπουλου ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ και έχει διατελέσει διευθυντής υφυπουργού Οικονομικών τα τελευταία χρόνια.

Μήπως επομένως το «Χωριάτικο» αποτελεί όντως «μεγάλο ψάρι», γνωστό εδώ και 15 χρόνια στις Αρχές, αλλά γυρίζει μπούμερανγκ στον κ. Μητσοτάκη και το Μέγαρο Μαξίμου; Μήπως η διερεύνηση της υπόθεσης δύναται να βγάλει και νέα «μαργαριτάρια» με απόνερα και εντός της κυβερνώσας παράταξης; Και μήπως τελικά, η αντιπολίτευση, με τη συζήτηση να εξελίσσεται σε προνομιακό για αυτην πεδίο, εκτός από το να απαντά για το 2019, να φέρει τη συζήτηση και στο 2026;

Υ.Γ. Αν κάποιος θέλει να ασχοληθεί πραγματικά με το «μεγάλο ψάρι» της διαφθοράς, αρκεί να κοιτάξει τι έχουν γίνει οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν περίμενε κανείς βέβαια κάποια τέτοια αναφορά από τον Πρωθυπουργό...

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