Ο εν λόγω ύποπτος δεν προέρχεται από άλλο κόμμα. Κάποτε μάλιστα έλυνε και έδενε στο Μαξίμου...

Μαντέψτε ποιον υποψιάζονται στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ως υπαίτιο για το δημοσίευμα του Documento σχετικά με την θέση που κατέχει ο Μιχάλης Μπεκίρης ως Διευθυντής του πρωθυπουργικού Γραφείου στη βουλή.

Αν, δηλαδή, έχει υπάρξει πρόσληψή του ή αν είναι «εθελοντής»- άρα άμισθος- όπως υποστηρίζει ο ίδιος και συναινεί το Μαξίμου.

Όχι ο εν λόγω ύποπτος δεν προέρχεται από άλλο κόμμα. Κάποτε μάλιστα έλυνε και έδενε στο Μαξίμου..

Υ.Γ.: Σημειωτέον ότι ο Μ. Μπεκίρης δεν είναι απλά στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Είναι και κουμπάρος του. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το όνομα του αντανακλάται απευθείας στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.

Ε.Σ.