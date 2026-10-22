Μαντέψτε ποιον υποψιάζονται στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ως υπαίτιο για το δημοσίευμα του Documento σχετικά με την θέση που κατέχει ο Μιχάλης Μπεκίρης ως Διευθυντής του πρωθυπουργικού Γραφείου στη βουλή.
Αν, δηλαδή, έχει υπάρξει πρόσληψή του ή αν είναι «εθελοντής»- άρα άμισθος- όπως υποστηρίζει ο ίδιος και συναινεί το Μαξίμου.
Όχι ο εν λόγω ύποπτος δεν προέρχεται από άλλο κόμμα. Κάποτε μάλιστα έλυνε και έδενε στο Μαξίμου..
Υ.Γ.: Σημειωτέον ότι ο Μ. Μπεκίρης δεν είναι απλά στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Είναι και κουμπάρος του. Οπότε οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από το όνομα του αντανακλάται απευθείας στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.
Ε.Σ.