Η υπόθεση ανάγεται στο 2019 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και φτάνει στο... 5ο επιχειρησιακό σχέδιο.

Τρεις υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο τότε γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού και ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα εμφανίζονται ως αποδέκτες επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Α.Ε., την περίοδο κατά την οποία η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρά εμπόδια στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας της, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με ημερομηνία 27 Νοεμβρίου 2026.

Η εισαγγελική έρευνα περιγράφει ένα σκηνικό πιέσεων, επιθετικών δημοσιευμάτων, μηνύσεων και στοχοποίησης υπηρεσιακών παραγόντων, που φέρεται να διευκόλυνε την τελική έγκριση της λειτουργίας της εταιρείας.

Η υπόθεση ανάγεται στο 2019 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όταν αρμόδιοι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), εξετάζοντας το τέταρτο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, εισηγήθηκαν αρνητικά ως προς την ανανέωση της άδειάς της.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία, η Ανταποδοτική Ανακύκλωση (Α.Α.) μετά την αρνητική εισήγηση «δημιουργούσε προσκόμματα στην ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη λήψη απόφασης επί της εισήγησης, υποβάλλοντας διαδοχικές αιτήσεις εξαίρεσης μελών του Δ.Σ. του ΕΟΑΝ για διάφορες αιτίες, παραλείποντας παράλληλα να παράσχει στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της εισήγησης». Αυτό, όπως αναφέρει «οδήγησε κατ' επανάληψη σε αναβολή λήψης απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της λειτουργίας του ΣΣΕΔ Α.Α., ενώ η τελευταία συνεδρίαση τον Ιούλιο του 2019 «ματαιώθηκε ελλείψει απαρτίας». Μετά τις εκλογές του 2019 άλλαξε η διοίκηση του Οργανισμού.

Σε απαντητική επιστολή της η Α.Α. προς τη νέα διοίκηση του ΕΟΑΝ, απέδωσε πολιτικά κίνητρα στην εκκρεμή αξιολόγηση, χωρίς να υπεισέλθει στην ουσία των λόγων που οδήγησαν στην αρνητική εισήγηση την προηγούμενη διοίκηση.

Το επιχειρησιακό σχέδιο που για κάποιο λόγο έφτασε στο Μαξίμου

Στις 9 Απριλίου 2020, ο ΕΟΑΝ υπό τη νέα πλέον διοίκησή του ενημέρωσε εγγράφως την Ανταποδοτική Ανακύκλωση ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν προέβλεπε την κατάθεση νέου επιχειρησιακού σχεδίου, απαντώντας σε σχετικό αίτημα της Α.Α..

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Παρά ταύτα, στις 22 Μαΐου 2020, η εταιρεία υπέβαλε πέμπτο επιχειρησιακό σχέδιο, με αριθμό πρωτοκόλλου 1691.

Όπως αποκαλύπτεται από τη δικογραφία, το σχέδιο για κάποιο ανεξήγητο λόγο κοινοποιήθηκε, πέραν του ΕΟΑΝ, στον τότε υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη, στον υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο, στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, στον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και στον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ.

Η εισαγγελική αρχή επισημαίνει την έλλειψη σχετικής αρμοδιότητας των τεσσάρων τελευταίων αποδεκτών, ενώ αναφέρει ότι η εταιρεία βρήκε «σημαντικούς συμμάχους τόσο εντός του ΕΟΑΝ όσο και στη δημόσια σφαίρα, με τους οποίους φαίνεται ότι λειτουργούσε σε πλήρη συντονισμό».

Από τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου του 2021, καταγράφεται στη δικογραφία σειρά δημοσιευμάτων της εφημερίδας «Παραπολιτικά», με ονομαστικές επιθέσεις κατά υπαλλήλων του ΕΟΑΝ και καταγγελίες εναντίον του ανταγωνιστικού συστήματος ανακύκλωσης των μπλε κάδων.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ, Γιώργος Σωτηρόπουλος, απέστειλε δώδεκα ηλεκτρονικά μηνύματα, επικαλούμενος τα δημοσιεύματα και ζητώντας, μεταξύ άλλων, τον πειθαρχικό έλεγχο υπαλλήλων, οι οποίοι είχαν συντάξει την αρνητική εισήγηση.

Με βάση τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από το 2021 έως τον Ιούλιο του 2026, εταιρείες συμφερόντων του κατηγορούμενου εκδότη εμφανίζονται να έχουν εισπράξει μέσω τραπεζικών συναλλαγών περίπου 6,8 εκατ. ευρώ από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση και 12,2 εκατ. ευρώ από την ΤΕΧΑΝ, εταιρεία που συνδέεται επιχειρηματικά με την πρώτη.

Η άδεια τελικά εγκρίθηκε

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021, παρά την εξαιρετικά δυσμενή, 97 σελίδων υπηρεσιακή εισήγηση της 17ης Νοεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΝ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το επιχειρησιακό σχέδιο, υπερψηφίζοντας μια ολιγοσέλιδη εισήγηση του τότε διευθύνοντος συμβούλου Νίκου Χιωτάκη, ο οποίος είχε τοποθετηθεί στη θέση μετά τις εκλογές του 2019 και την ανάληψη διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία υπό το πρίσμα των μεταγενέστερων συμβάσεων προμήθειας πολυκέντρων ανακύκλωσης της ΤΕΧΑΝ με δημόσιους φορείς. Σύμφωνα με το εισαγγελικό έγγραφο, από αρχικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 91,2 εκατ. ευρώ είχαν περικοπεί περίπου 75,3 εκατ. ευρώ.

Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα ωστόσο παραμένει: Ποια συνέχεια είχε η κοινοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου στην κορυφή της κυβερνητικής ιεραρχίας και στην αμερικανική πρεσβεία;