Γιατί οι ισπανικές εκλογές ενδιαφέρουν τα ελληνικά κόμματα

Δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες που έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις ισπανικές κάλπες της Κυριακής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αποτέλεσμα και για τα εγχώρια κομματικά επιτελεία, ενόψει του ελληνικού εκλογικού κύκλου του 2027. Για τη ΝΔ, το ερώτημα είναι η σχέση της παραδοσιακής Κεντροδεξιάς με τα κόμματα στα δεξιά της. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, οι αντοχές της κυβερνώσας Σοσιαλδημοκρατίας, δεδομένου ότι σοσιαλδημοκράτες πρωθυπουργοί, εκτός από την Ισπανία, υπάρχουν μόνο στη Μάλτα και τη Δανία, όπου εκεί η πρωθυπουργός έχει κάνει σκληρή δεξιά στροφή στο μεταναστευτικό.

Για την κατακερματισμένη ελληνική Αριστερά, η εκλογική τύχη του συμμαχικού εγχειρήματος της Άντα Κολάου, αλλά και της αυτόνομης καθόδου του Podemos, θα προσφέρει υλικό για μελέτη. Το πλέον ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι στην Ισπανία το δίλημμα των κυβερνητικών συνεργασιών τίθεται ευθέως πριν από τις κάλπες. Στην Αθήνα, η αντίστοιχη συζήτηση παραμένει ανοιχτή.

Α.