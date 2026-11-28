Σχεδόν 39 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ η συμμετοχή ενδέχεται να αγγίξει το 75%, σύμφωνα με εκτίμηση της Ipsos.

Στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι Ισπανοί πολίτες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να μεταβάλει τις πολιτικές ισορροπίες τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης των Σοσιαλιστών, ο Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο και το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Σχεδόν 39 εκατομμύρια πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου, ενώ η συμμετοχή ενδέχεται να αγγίξει το 75%, σύμφωνα με εκτίμηση της Ipsos. Το Politico παρουσιάζει εννέα σημεία-κλειδιά για την εκλογική αναμέτρηση.

1. Τα φαντάσματα του εμφυλίου πολέμου

Ενενήντα χρόνια μετά την έναρξη του ισπανικού εμφυλίου πολέμου, η ρητορική εκείνης της περιόδου επιστρέφει στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πέδρο Σάντσεθ επαναφέρει το ιστορικό αντιφασιστικό σύνθημα «No pasarán», ενώ στελέχη της Δεξιάς χαρακτηρίζουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους «Λαϊκό Μέτωπο», παραπέμποντας στον συνασπισμό που κυβερνούσε την Ισπανία πριν από το ξέσπασμα του εμφυλίου.

2. Η κινητικότητα στη Χώρα των Βάσκων

Το ζήτημα της ανεξαρτησίας επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν σημαντική υποστήριξη προς τον αριστερό αυτονομιστικό συνασπισμό EH Bildu.

3. Η επιστροφή του καταλανικού ζητήματος

Η πρόθεση του Κάρλες Πουτζδεμόν να επιστρέψει στην Ισπανία, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία στο Βέλγιο, αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Εκπρόσωποι των καταλανικών κομμάτων εκφράζουν ανησυχίες ότι μια ενδεχόμενη κυβέρνηση PP και Vox θα μπορούσε να περιορίσει τις αρμοδιότητες της περιφερειακής διοίκησης.

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4. Οι κυβερνητικές φιλοδοξίες του Vox

Με δημοσκοπικά ποσοστά κοντά στο 18%, το κόμμα του Σαντιάγο Αμπασκάλ διεκδικεί συμμετοχή στην επόμενη κυβέρνηση και την ανάληψη σημαντικών υπουργικών χαρτοφυλακίων. Μια κυβερνητική συνεργασία του Λαϊκού Κόμματος με το Vox θα αποτελούσε την πρώτη συμμετοχή της ακροδεξιάς στην εθνική διακυβέρνηση μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.

5. Από τη Μαδρίτη στο κίνημα MAGA

Το Vox επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή επιρροή του, αναπτύσσοντας σχέσεις με πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο δίκτυο των πολιτικών του συμμάχων περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, και εκπρόσωποι του αμερικανικού κινήματος MAGA.

6. Σάντσεθ και Φεϊχόο: Δύο διαφορετικοί πολιτικοί κόσμοι

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο προβάλλει την πολυετή διοικητική εμπειρία του ως επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας, επιδιώκοντας να παρουσιάσει ένα μετριοπαθές διαχειριστικό προφίλ. Από την άλλη πλευρά, ο Πέδρο Σάντσεθ δίνει έμφαση στη διεθνή παρουσία της Ισπανίας και στην υπεράσπιση της προοδευτικής πολιτικής του ατζέντας.

7. Ο Φεϊχόο θέλει να διοικήσει την Ισπανία σαν επιχείρηση

Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση αποτελεί βασικό στοιχείο της προεκλογικής στρατηγικής του Λαϊκού Κόμματος. Ο Φεϊχόο υπόσχεται μειώσεις φόρων και περιορισμό της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη συνεργασία με το Vox θα απαιτούσε συμβιβασμούς σε σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα.

8. Οι αλλαγές στον εκλογικό χάρτη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκλογική συμπεριφορά των πολιτών σε περιοχές που αποτελούσαν διαχρονικά προπύργια των Σοσιαλιστών. Η ενδεχόμενη απώλεια παραδοσιακών εκλογικών ερεισμάτων του PSOE, αλλά και η παρουσία των περιφερειακών κομμάτων, ενδέχεται να μεταβάλουν σημαντικά τη σύνθεση του ισπανικού Κοινοβουλίου.

9. Η επόμενη ημέρα των εκλογών

Οι κάλπες ανοίγουν στις 09:00 το πρωί της Κυριακής και κλείνουν στις 20:00 τοπική ώρα. Το ενδιαφέρον στρέφεται όχι μόνο στην εκλογική πρωτιά, αλλά και στις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς οι μετεκλογικές συνεργασίες αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Ο Σάντσεθ καλεί τους ψηφοφόρους να υπερασπιστούν την κοινωνική δικαιοσύνη και την προοδευτική πολιτική, ενώ ο Φεϊχόο προτάσσει την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.