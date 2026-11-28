Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Εξωτερικών εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την ανακοίνωσή του για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» και τη δικηγορική εταιρεία στην οποία υπήρξε εταίρος.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να στρέφει τα πυρά του κατά του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με αφορμή την απάντηση που έδωσε στα δημοσιεύματα και τις αναφορές που συνδέουν την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα με την υπόθεση.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, υπό τον ιδιαίτερα αιχμηρό τίτλο «Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι παράρτημα δικηγορικού γραφείου», διατυπώνονται σοβαρές αιτιάσεις για τη χρήση της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου και των διακριτικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο υπουργός να υπερασπιστεί την προσωπική του θέση και να αμφισβητήσει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μάλιστα, η ανακοίνωση ξεκινά με το χαρακτηριστικό ερώτημα: «Πότε ακριβώς εντάχθηκαν τα "σπιτάκια ανακύκλωσης" στην ελληνική εξωτερική πολιτική;», θέτοντας στο επίκεντρο τη διάκριση ανάμεσα στην κυβερνητική και την προσωπική ιδιότητα ενός υπουργού.

Αναλυτικά:

«Πότε ακριβώς εντάχθηκαν τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» στην ελληνική εξωτερική πολιτική;

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Ο κ. Γεραπετρίτης χρησιμοποιεί την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και τα διακριτικά της Ελληνικής Δημοκρατίας για να υπερασπιστεί την προηγούμενη επαγγελματική του δραστηριότητα και να αμφισβητήσει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πρόκειται για μείζον ζήτημα θεσμικής τάξης.

Ο κ. Γεραπετρίτης συγχέει την προσωπική του υπεράσπιση με την εκπροσώπηση της χώρας.

Ο πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει: εγκρίνει αυτή τη χρήση του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσωπική υπεράσπιση ενός μέλους της κυβέρνησής του;

Οι υπουργοί είναι προσωρινοί. Οι θεσμοί της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν τους ανήκουν».