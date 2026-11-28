Η πρόσκληση του Τούρκου προέδρου, τα ελληνοτουρκικά και η επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Μια συνάντηση με ιδιαίτερο διπλωματικό και συμβολικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στο ιστορικό ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ, σε μια εξέλιξη που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο της Αθήνας όσο και της Άγκυρας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Κωνσταντίνου Τασούλα τον Μάρτιο του 2025, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επαφή τους.

Ο Έλληνας Πρόεδρος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε προγραμματιστεί να συναντήσει τον Τούρκο ομόλογό του το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν γίνει γνωστές, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως ανταπόκριση στην πρωτοβουλία του Έλληνα Προέδρου να υπάρξει επικοινωνία των δύο πλευρών ενόψει της επίσκεψής του στην Πόλη.

{https://x.com/MaviVatan_MFA/status/2126692328559558790}

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Στο επίκεντρο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από σύνθετες ισορροπίες, με ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό να παραμένουν στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, στην ατζέντα αναμενόταν να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο. Επίσης, είχαν αναφερθεί θέματα όπως το Κυπριακό, η Τελωνειακή Ένωση και το καθεστώς θεωρήσεων.

Η συνάντηση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτελεί ευκαιρία απευθείας επικοινωνίας των δύο Προέδρων σε μια περίοδο κατά την οποία η διατήρηση ανοιχτών διαύλων διαλόγου θεωρείται σημαντική για την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων.

{https://x.com/anadoluagency/status/2126697131629326739}

Η επίσκεψη στο Φανάρι και η συνάντηση με τον Βαρθολομαίο

Μετά την επαφή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα γίνει δεκτός και θα ακολουθήσει επίσημη υποδοχή.

Αργότερα, έχει προγραμματιστεί κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί προς τιμήν του επίσημο δείπνο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, με οικοδεσπότη τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβη Κωνσταντίνο Κούτρα.

Την Κυριακή, το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνει επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, όπου θα ξεναγηθεί στους ανακαινισμένους χώρους διδασκαλίας, στο αμφιθέατρο και στη βιβλιοθήκη.

Παράλληλα, θα εγκαινιάσει μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση «Η λάμψη του Φαναρίου – Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης», παρουσία και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προβλέπεται επίσης συνάντηση με τους προκαθημένους των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, μεταξύ των οποίων ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄ και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄.