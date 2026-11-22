Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε δήλωσή του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, βρέθηκε στην Αράχωβα, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 200ής επετείου από τη Μάχη της Αράχωβας.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αραχώβης προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος, κ. Γεωργίου, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της Μάχης.

Αμέσως έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, εδώ στην Αράχωβα, η Πολιτεία, ο κλήρος και ο λαός τιμούμε τη 200ή επέτειο της μεγάλης νίκης του Γεωργίου Καραϊσκάκη επί του οθωμανικού στρατού. Η περίφημη Νίκη της Αράχωβας αναπτέρωσε το ηθικό και έδωσε νέα δυναμική στην πορεία της Επανάστασης του 1821. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Κωστής Παλαμάς αποκάλεσε τον Γεώργιο Καραϊσκάκη «Αχιλλέα της Ρωμιοσύνης» ήταν και αυτή η νίκη, την οποία γιορτάζουμε σήμερα εδώ.

Τιμούμε, συνεπώς, τη μνήμη όλων όσοι αγωνίστηκαν και νίκησαν εδώ, στην Αράχωβα, τις οθωμανικές στρατιές. Τιμούμε τη νίκη αλλά και τη μνήμη του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο οποίος, σε μια κρίσιμη φάση του Αγώνα, του έδωσε νέα πνοή.

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Και θυμόμαστε πως η ελευθερία, την οποία σήμερα απολαύουμε, έχει βαριές και βαθιές ρίζες. Γι' αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να την προστατεύσουμε, με μια ισχυρή και ενωμένη πατρίδα.

Χρόνια πολλά από την Αράχωβα».