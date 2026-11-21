O λόγος που η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι και Υπερπανσέληνος.

Την προτελευταία πανσέληνο της χρονιάς με το πάντα καθηλωτικό και μοναδικό «φεγγάρι του κάστορα» φέρνει ο Νοέμβριος. Το φετινό ραντεβού είναι προγραμματισμένο για την 24η Νοεμβρίου όπου στον ελληνικό ουρανό θα υψωθεί το «Φεγγάρι του Κάστορα» το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και Υπερπανσέληνος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ολόγιομο φεγγάρι θα φαίνεται μεγαλύτερο και πιο λαμπερό, ενώ για περίπου 15 με 20 λεπτά θα πάρει μια πορτοκαλί απόχρωση, καθώς θα διασχίζει το πιο πυκνό τμήμα της γήινης ατμόσφαιρας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη διάχυση του φωτός — το κόκκινο και πορτοκαλί φως ταξιδεύει πιο εύκολα μέσα στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το μπλε, που απορροφάται περισσότερο.

Όπως αναφέρει το Old Farmer’s Almanac, το «φεγγάρι του κάστορα» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Αμερικής, οι οποίοι συνήθιζαν να δίνουν ονομασίες στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα ή τη συμπεριφορά των ζώων της εποχής. Τον Νοέμβριο, οι κάστορες αρχίζουν να αποσύρονται στις φωλιές τους, έχοντας συγκεντρώσει τροφή για τον χειμώνα, εξ ου και το όνομα. Το εντυπωσιακό αυτό φεγγάρι θα είναι ορατό σε όλη την Ελλάδα, και αν ο καιρός το επιτρέψει, θα αποτελέσει μια υπέροχη ευκαιρία για παρατήρηση και φωτογράφιση.

O λόγος που η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι και Υπερπανσέληνος

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πανσελήνου του μήνα είναι ότι θα είναι και Υπερπανσέληνος (Supermoon). Ο όρος χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος συμβαίνει χρονικά κοντά στο περίγειο της Σελήνης, δηλαδή στο σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Εξαιτίας αυτής της μικρότερης απόστασης, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο. Μια Υπερπανσέληνος μπορεί να εμφανίζεται έως και 8% μεγαλύτερη σε διάμετρο και 16% φωτεινότερη σε σύγκριση με μια τυπική πανσέληνο. Η διαφορά, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι. Η εγγύτητα της Σελήνης στη Γη μπορεί επίσης να συμβάλει στην εμφάνιση ελαφρώς υψηλότερων παλιρροιών, οι οποίες είναι γνωστές ως παλίρροιες περιγείου.