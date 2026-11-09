«Φεγγάρι του Κάστορα»: Πότε και τι ώρα θα απολαύσουμε την λαμπερή υπερπανσέληνο Νοεμβρίου 2026, όλες οι λεπτομέρειες.

Η προτελευταία Πανσέληνος της χρονιάς, αυτή του Νοεμβρίου είναι ένα από τα θεάματα που απολαμβάνουν δεόντως όσοι αγαπούν τα αστρονομικά φαινόμενα και δεν χορταίνουν να παρατηρούν τον ουρανό. Το φετινό ραντεβού είναι προγραμματισμένο για την 24η Νοεμβρίου όπου στον ελληνικό ουρανό θα υψωθεί το «Φεγγάρι του Κάστορα» το οποίο θα είναι ταυτόχρονα και Υπερπανσέληνος. Πρόκειται για την τελευταία πανσέληνο του φθινοπώρου στο βόρειο ημισφαίριο και την πρώτη από μια σειρά τριών διαδοχικών Υπερπανσελήνων που αναμένονται μέχρι και τον Ιανουάριο του 2027.

Πότε θα κορυφωθεί η πανσέληνος Νοεμβρίου στην Ελλάδα

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα κορυφωθεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στις 4.53 μ.μ. Εκείνη τη στιγμή η Σελήνη θα βρίσκεται ακόμη κάτω από τον ορίζοντα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, το ολόγιομο φεγγάρι θα είναι ορατό τις βραδιές της 23ης και της 24ης Νοεμβρίου, με την ανατολή του να αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές για παρατήρηση. Όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, η Σελήνη μπορεί να εμφανίζεται με πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Πανσέληνος Νοεμβρίου 2026: Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η ονομασία «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και συνδέεται με τις συνήθειες των κάστορων κατά την περίοδο πριν από την έλευση του χειμώνα. Τον Νοέμβριο, τα συγκεκριμένα ζώα προετοιμάζονται για τις χαμηλές θερμοκρασίες, αναζητώντας καταφύγιο στις φωλιές τους και συγκεντρώνοντας αποθέματα τροφής για τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, κατά την περίοδο του εμπορίου γούνας στη Βόρεια Αμερική, ο Νοέμβριος αποτελούσε σημαντική εποχή για την παγίδευση κάστορων, καθώς το τρίχωμά τους είχε γίνει πυκνότερο και πιο κατάλληλο για τον χειμώνα. Με την πάροδο των χρόνων, η ονομασία «Σελήνη του Κάστορα» καθιερώθηκε ως μία από τις πιο γνωστές παραδοσιακές ονομασίες της πανσελήνου του Νοεμβρίου.

O λόγος που η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι και Υπερπανσέληνος

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πανσελήνου του μήνα είναι ότι θα είναι και Υπερπανσέληνος (Supermoon). Ο όρος χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος συμβαίνει χρονικά κοντά στο περίγειο της Σελήνης, δηλαδή στο σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της όπου βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Εξαιτίας αυτής της μικρότερης απόστασης, η Σελήνη μπορεί να φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερη και φωτεινότερη από μια συνηθισμένη πανσέληνο. Μια Υπερπανσέληνος μπορεί να εμφανίζεται έως και 8% μεγαλύτερη σε διάμετρο και 16% φωτεινότερη σε σύγκριση με μια τυπική πανσέληνο. Η διαφορά, ωστόσο, δεν είναι πάντοτε εύκολα αντιληπτή με γυμνό μάτι. Η εγγύτητα της Σελήνης στη Γη μπορεί επίσης να συμβάλει στην εμφάνιση ελαφρώς υψηλότερων παλιρροιών, οι οποίες είναι γνωστές ως παλίρροιες περιγείου.