Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό τη δευτέρα 26 του μηνός.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό η δεύτερη Πανσέληνος του φθινοπώρου, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα στην βραδιά.

Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου ξεχωρίζει για την ονομασία της, καθώς είναι ευρέως γνωστή ως το «Φεγγάρι του κυνηγού», ένα προσωνύμιο που έχει άμεση σχέση με τις δραστηριότητες και τις συνήθειες των ανθρώπων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους.

Η κορύφωσή της αναμένεται να έρθει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 και θα έρθει στην πλήρη φάση της στις 06:12 το πρωί, ώρα Ελλάδος.

Ωστόσο, αν αγαπάτε τον νυχτερινό ουρανό, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το δεύτερο ολόγιομο φεγγάρι του φθινοπώρου, ήδη, από το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν το φεγγάρι θα εμφανιστεί χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα, κοντά στην ώρα του ηλιοβασιλέματος.

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Γιατί είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Κυνηγού»

Η ονομασία «Hunter’s Moon, δηλαδή «Φεγγάρι του Κυνηγού», οφείλεται στις δραστηριότητες των ανθρώπων και τις παλιές αγροτικές και κυνηγετικές παραδόσεις τους.

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Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το almanac.com, μετά την συγκομιδή, αφού τα δέντρα είχαν καθαριστεί από τους καρπούς και τα φύλλα έπεφταν στο έδαφος, τα ζώα γίνονταν ευκολότερα ορατά από τους ανθρώπους που κυνηγούσαν.

Παράλληλα, τα ζώα, όπως τα ελάφια, είχαν συγκεντρώσει υψηλά αποθέματα λίπους, καθιστώντας έτσι το φθινόπωρο ως την κατάλληλη περίοδο για κυνήγι και την προετοιμασία των τροφίμων για τον χειμώνα.

Άλλες ονομασίες για την Πανσέληνο του Οκτωβρίου

Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου, δεν χαρακτηρίζεται μόνο από μία ονομασία. Αντίθετα, σύμφωνα με δημοσιεύματα το δεύτερο φεγγάρι του φθινοπώρου έχει κερδίσει και άλλες ονομασίες.

Ανάμεσά τους είναι και οι ακόλουθες:

• «Φεγγάρι του πεσμένου φύλλου»

• «Παγωμένο φεγγάρι» - που συνδέεται με την πτώση της θερμοκρασίας

• «Φεγγάρι της Μετανάστευσης» - ονομασία που συνδέεται με την μετακίνηση των μεταναστευτικών πτηνών και

• «Φεγγάρι της Αποξήρανσης του Ρυζιού» - που σχετίζεται με την επεξεργασία του ρυζιού μετά τη συγκομιδή.