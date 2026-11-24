Η πανσέληνος του Νοεμβρίου κορυφώνεται σήμερα στις 16:53 και η καλύτερη ευκαιρία για να την απολαύσουμε θα είναι μετά τη δύση του ήλιου, καθώς το φεγγάρι θα ανατέλλει.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του φθινοπώρου βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η αποψινή πανσέληνος του Νοεμβρίου αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό. Η λεγόμενη «Υπερπανσέληνος του Κάστορα» (Beaver Supermoon) θα κορυφωθεί το βράδυ, σηματοδοτώντας παράλληλα την έναρξη μιας περιόδου με τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους.

Το φεγγάρι θα εμφανιστεί ιδιαίτερα λαμπερό, ενώ η σχετικά κοντινή απόστασή του από τη Γη θα το κάνει να φαίνεται μεγαλύτερο σε σύγκριση με μια συνηθισμένη πανσέληνο. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που συγκεντρώνει κάθε χρόνο το ενδιαφέρον των φίλων της αστρονομίας, αλλά και όσων απολαμβάνουν να παρατηρούν τον ουρανό χωρίς να χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό.

Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου 2026: Η καλύτερη ώρα για να απολαύσουμε το ολόγιομο φεγγάρι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει το EarthSky, η πανσέληνος θα φτάσει στο σημείο της μέγιστης φωτεινότητάς της στις 16:54 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αν και η ακριβής στιγμή της κορύφωσης θα σημειωθεί πριν από τη δύση του Ηλίου, το φεγγάρι θα εξακολουθεί να φαίνεται σχεδόν ολόκληρο και εντυπωσιακό και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Γιατί η πανσέληνος του Νοεμβρίου ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή διεθνώς ως Beaver Moon, δηλαδή «Φεγγάρι του Κάστορα». Η ονομασία συνδέεται με την εποχή του χρόνου κατά την οποία οι κάστορες προετοιμάζονται για τον χειμώνα, κατασκευάζοντας και ενισχύοντας τα φράγματά τους και οργανώνοντας τις φωλιές τους ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών. Οι παραδοσιακές ονομασίες των πανσελήνων χρησιμοποιούνταν για να περιγράφουν τις εποχικές αλλαγές στη φύση και τις δραστηριότητες των ανθρώπων και των ζώων. Έτσι, η πανσέληνος του Νοεμβρίου συνδέθηκε με την περίοδο κατά την οποία οι κάστορες ολοκλήρωναν τις προετοιμασίες τους για τον χειμώνα. Η συγκεκριμένη ονομασία έχει καθιερωθεί στο αγγλοσαξονικό ημερολόγιο των πανσελήνων και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για τη συγκεκριμένη φάση της Σελήνης.

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Το αποψινό φεγγάρι είναι υπερπανσέληνος

Ο χαρακτηρισμός «υπερπανσέληνος» χρησιμοποιείται όταν η πανσέληνος συμπίπτει χρονικά με το περίγειο της Σελήνης, δηλαδή το σημείο της ελλειπτικής τροχιάς της στο οποίο βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. Η Σελήνη δεν κινείται γύρω από τον πλανήτη μας σε έναν απόλυτα κυκλικό δρόμο, αλλά ακολουθεί ελλειπτική τροχιά. Αυτό σημαίνει ότι η απόστασή της από τη Γη μεταβάλλεται συνεχώς. Σε ορισμένες περιόδους βρίσκεται πιο κοντά μας, ενώ σε άλλες απομακρύνεται περισσότερο. Όταν η πανσέληνος πραγματοποιείται κοντά στο περίγειο, ο δορυφόρος μας εμφανίζεται μεγαλύτερος και φωτεινότερος από ό,τι όταν βρίσκεται κοντά στο απόγειο, δηλαδή στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς του.

Σύμφωνα με τον Noah Petro, επικεφαλής του Εργαστηρίου Πλανητικής Γεωλογίας, Γεωφυσικής και Γεωχημείας στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA, η πανσέληνος του Νοεμβρίου θα φαίνεται περίπου 17% μεγαλύτερη και 30% φωτεινότερη σε σχέση με τη μικρότερη πανσέληνο της χρονιάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το φεγγάρι θα αλλάξει πραγματικά το μέγεθός του. Η διαφορά οφείλεται αποκλειστικά στη μεταβολή της απόστασής του από τη Γη.

Η «ψευδαίσθηση της Σελήνης»

Το εντυπωσιακό φαινόμενο θα μπορεί να παρατηρηθεί και από την Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέπουν καθαρή θέαση του ουρανού. Η ακριβής κορύφωση της πανσελήνου θα σημειωθεί στις 16:54 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, οι καλύτερες ευκαιρίες παρατήρησης θα είναι τις βραδινές ώρες, όταν η Σελήνη θα ανατέλλει και θα βρίσκεται ορατή πάνω από τον ορίζοντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στιγμή λίγο μετά τη δύση του Ηλίου, όταν το φεγγάρι θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Εκείνη την ώρα η εικόνα του μπορεί να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς θα δημιουργείται η εντύπωση ότι η Σελήνη είναι πολύ μεγαλύτερη από το συνηθισμένο.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «ψευδαίσθηση της Σελήνης» (Moon Illusion). Πρόκειται για μια οπτική εντύπωση που παρατηρείται συχνά όταν το φεγγάρι βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, δίπλα σε κτίρια, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που λειτουργούν ως σημεία σύγκρισης για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Οι επιστήμονες δεν έχουν καταλήξει σε μία οριστική εξήγηση για τον μηχανισμό αυτής της ψευδαίσθησης. Ωστόσο, θεωρείται ότι σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις οπτικές πληροφορίες και αντιλαμβάνεται το μέγεθος των αντικειμένων σε σχέση με το περιβάλλον τους.

Χρειάζεται τηλεσκόπιο για να δούμε την υπερπανσέληνο;

Ένα από τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου αστρονομικού φαινομένου είναι ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρησή του. Η υπερπανσέληνος θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, ενώ όσοι επιθυμούν να παρατηρήσουν περισσότερες λεπτομέρειες της σεληνιακής επιφάνειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν κιάλια ή τηλεσκόπιο. Με τη βοήθεια οπτικών οργάνων είναι δυνατό να διακρίνει κανείς τους κρατήρες της Σελήνης, τις ορεινές περιοχές και τις μεγάλες σκοτεινές εκτάσεις που είναι γνωστές ως σεληνιακές θάλασσες. Παρά την ονομασία τους, οι συγκεκριμένες περιοχές δεν περιέχουν νερό. Πρόκειται για τεράστιες πεδιάδες που σχηματίστηκαν από αρχαίες ηφαιστειακές ροές λάβας, οι οποίες κάλυψαν τμήματα της σεληνιακής επιφάνειας πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η NASA προτείνει στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν ένα σημείο με όσο το δυνατόν λιγότερη φωτορύπανση και ανεμπόδιστη θέα προς τον ουρανό. Η απομάκρυνση από έντονα φώτα, ψηλά κτίρια και δέντρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία παρατήρησης. Επιπλέον, όσοι θέλουν να φωτογραφίσουν την υπερπανσέληνο μπορούν να αξιοποιήσουν τη στιγμή της ανατολής της, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες σε συνδυασμό με το τοπίο.

Γιατί θα έχουμε τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου δεν θα είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Αντίθετα, αποτελεί την πρώτη από τρεις διαδοχικές υπερπανσελήνους που θα εμφανιστούν μέσα στους επόμενους μήνες. Το γεγονός αυτό εξηγείται από τους διαφορετικούς χρόνους που χρειάζεται η Σελήνη για να ολοκληρώσει τις κινήσεις της γύρω από τη Γη. Συγκεκριμένα, χρειάζεται περίπου 27,5 ημέρες για να επιστρέψει στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς της, ενώ ο πλήρης κύκλος των φάσεών της διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες. Επειδή τα δύο αυτά χρονικά διαστήματα είναι σχετικά κοντά, είναι δυνατόν η πανσέληνος να συμπίπτει με το περίγειο για αρκετούς συνεχόμενους μήνες. Έτσι, οι παρατηρητές του ουρανού θα έχουν περισσότερες από μία ευκαιρίες να απολαύσουν το φαινόμενο.

Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη υπερπανσέληνος του 2026 έρχεται τον Δεκέμβριο

Ακόμη πιο εντυπωσιακό αναμένεται να είναι το ουράνιο θέαμα του Δεκεμβρίου. Η τελευταία πανσέληνος του 2026, γνωστή ως «Πανσέληνος του Ψύχους» (Cold Moon), θα κορυφωθεί στις 23 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με το Old Farmer's Almanac, αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη πανσέληνος της χρονιάς. Η ονομασία Cold Moon συνδέεται με τις χαμηλές θερμοκρασίες και την έναρξη της χειμερινής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο. Στη συνέχεια, στις 22 Ιανουαρίου 2027, θα ακολουθήσει η πρώτη πανσέληνος του νέου έτους, η οποία είναι γνωστή ως «Πανσέληνος του Λύκου» (Wolf Moon) και θα είναι επίσης υπερπανσέληνος.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα που αξίζει να απολαύσουμε

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τον ουρανό και να παρατηρήσουμε από κοντά τον φυσικό δορυφόρο της Γης. Δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς τηλεσκόπιο ή ιδιαίτερες αστρονομικές γνώσεις. Αρκεί ένα σημείο με καθαρή θέα, λίγος χρόνος και οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες, ώστε να απολαύσει ένα από τα πιο όμορφα φυσικά φαινόμενα του Νοεμβρίου. Και για όσους χάσουν την πρώτη υπερπανσέληνο, ο Δεκέμβριος επιφυλάσσει ακόμη ένα εντυπωσιακό ραντεβού με τον νυχτερινό ουρανό, λίγο πριν από την εκπνοή του 2026.