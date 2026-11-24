Η συνάντηση στη Φλόριντα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη στη Φλόριντα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο άνδρες θα συναντηθούν αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική στους δυτικούς συμμάχους των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τόσο τον Πούτιν όσο και τον Σι «φίλους» του κατά τις πρόσφατες συναντήσεις τους σε σύνοδο κορυφής.

Η συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο προκάλεσε αντιδράσεις τόσο μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσιnγκτον όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, από στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να περιορίσει τις εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ και να διατηρήσει τη στήριξη του Τραμπ προς τη Συμμαχία, δήλωσε ότι είναι φυσιολογικό οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις να πραγματοποιούν συναντήσεις σε ανώτατο επίπεδο.

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Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Η συνάντηση στη Φλόριντα πραγματοποιείται επίσης σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν να συμμετάσχουν στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ασκήσει επανειλημμένα κριτική στους δυτικούς και δημοκρατικούς συμμάχους της Ουάσινγκτον για ζητήματα όπως οι αμυντικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, οι δασμοί, αλλά και αυτό που ο ίδιος θεωρεί ανεπαρκή στήριξη προς τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ και γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται ανοιχτός στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, με βάση το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα σε περίπτωση επίθεσης εναντίον κράτους-μέλους.

Ο Κούσνερ υποστήριξε ακόμη ότι η Ρωσία έχει πλέον εξοικειωθεί με την προοπτική μιας τέτοιας ρύθμισης, επιχειρώντας να καθησυχάσει τις ανησυχίες των συμμάχων.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει δεχθεί επικρίσεις από τον Τραμπ, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς οι αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από Reuters