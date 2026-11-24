Οι ασιατικές αγορές καταγράφουν ισχυρή άνοδο μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος υποστηρίζει ότι έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να επαναφέρει τον επικεφαλής της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκόμισε κέρδη που ενδέχεται να φτάνουν τα 15 εκατ. δολάρια από τις μετοχές της Nvidia που κατέχει, μετά την εκτόξευση της χρηματιστηριακής αξίας της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών, έπειτα από την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε την εταιρεία το 1993, είχε απομακρυνθεί από το διοικητικό συμβούλιο έπειτα από καταγγελίες ότι είχε συνάψει τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με πρόσωπο που φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος και δύο με εργαζόμενες της εταιρείας. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia τον επανέφερε στη θέση του έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου.

«Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα στο CNBC. «Και τους έπεισα… Εγώ έκλεισα τη συμφωνία».

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία, ο Τραμπ στις 30 Σεπτεμβρίου ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000μετοχές της Nvidia. Την πληροφορία δημοσίευσε αρχικά η εφημερίδα Financial Times.

Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε κατά 31,5% χθες, Δευτέρα, προσθέτοντας περίπου 950 δισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Ο Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στην Καλιφόρνια, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από πλήθος εργαζομένων που φώναζαν ρυθμικά το όνομά του.

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Κέρδη εκατομμυρίων από τις μετοχές της Nvidia

Σύμφωνα με έρευνα του BBC, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αγοράσει μετοχές της Nvidia αξίας μεταξύ 23 και 86 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, έχει πουλήσει μέρος της συμμετοχής του στην εταιρεία από τότε που επέστρεψε στην προεδρία των ΗΠΑ, αποκομίζοντας κέρδη που υπολογίζονται μεταξύ 3,5 και 10,2 εκατ. δολαρίων.

Η αιφνιδιαστική και αμφιλεγόμενη επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, πυροδότησε ισχυρό ράλι στα χρηματιστήρια της Ασίας και του Ειρηνικού σήμερα, Τρίτη.

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν σημαντική άνοδο στην Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, καθώς οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανέκαμψαν έπειτα από αρκετούς μήνες έντονων διακυμάνσεων.

Ο δείκτης TW50 της Ταϊβάν ενισχύθηκε κατά 9,5%, ενώ ο νοτιοκορεατικός Kospi σημείωσε άνοδο 6,5%, με πρωταγωνιστές τις εταιρείες κατασκευής ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei κέρδισε σχεδόν 4%.

Η άνοδος ακολούθησε τα κέρδη που καταγράφηκαν τη Δευτέρα στη Wall Street. Οι μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τους τελευταίους μήνες, εν μέσω ανησυχιών για το υψηλό επίπεδο δανεισμού που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των υποδομών, αλλά και για το ενδεχόμενο αυστηρότερης ρύθμισης του κλάδου στις ΗΠΑ μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Δημοκρατικοί ζητούν έρευνα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Αριζόνα, Ρούμπεν Γκαλέγκο, ζήτησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X να διερευνηθεί εάν πραγματοποιήθηκαν αγορές μετοχών πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ.

«Πρέπει να διερευνήσουμε ποιες χρηματιστηριακές θέσεις δημιουργήθηκαν πριν από την ανακοίνωση. Αυτός ο Λευκός Οίκος είναι ο πιο διεφθαρμένος στην ιστορία», έγραψε.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του υποστήριξε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να συνέβαλε στην έναρξη της κατάρρευσης της χρηματιστηριακής φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης.

Οικονομολόγοι εκτίμησαν ότι η επιστροφή του Χουάνγκ ενίσχυσε την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων, καθώς υποχώρησαν οι ανησυχίες για άμεση κατάρρευση της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank σημείωσε ότι η υποχώρηση των φόβων για επιβράδυνση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησε τις αγορές να επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα αυστηρότερο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής από τη Fed τους επόμενους μήνες.

Όπως ανέφερε, οι αγορές προεξοφλούν πλέον πλήρως αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στην επόμενη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από Guardian